Čeští reprezentanti nenavázali na výsledky z Oberhofu, kde minulý týden dojel Michal Krčmář devátý v závodě s hromadným startem a Moravec byl jedenáctý ve sprintu. Moravec na rozdíl od Oberhofu tentokrát musel na jedno trestné kolo a s více než minutovou ztrátou uzavíral třetí desítku. Těsně za ním se umístil se stejnou střeleckou bilancí jednadvacetiletý Jakub Štvrtecký.

Bodoval ještě Michal Krčmář, jenž udělal dvě chyby a obsadil 38. místo. Michal Šlesingr a Tomáš Krupčík nepostoupili do nedělního stíhacího závodu.

Zvítězil Fourcade

Sedminásobný vítěz Světového poháru Fourcade znovu potvrdil, že se mu při absenci norské hvězdy daří. Přesnou a rychlou střelbou nechal o 3,1 sekundy za sebou krajana Quentina Fillona Mailleta, s nímž měl prakticky totožný běžecký čas. Po sprintu a závodě s hromadným startem v Oberhofu tak triumfoval ve třetím závodě za sebou, vybojoval jubilejní osmdesáté individuální vítězství ve Světovém poháru a upevnil si vedení v celkovém pořadí seriálu.

V Ruhpoldingu půjdou v pátek znovu do akce ženy, které čeká štafeta.

Muži - sprint (10 km): 1. M. Fourcade 22:41,5 min. (0 trest. okruhů), 2. Fillon Maillet (oba Fr.) -3,1 (0), 3. Doll (Něm.) -12,0 (0), 4. Christiansen (Nor.) -22,2 (1), 5. Desthieux -23,5 (1), 5. Claude (oba Fr.) -23,5 (1), 7. Nawrath (Něm.) -24,6 (0), 8. Pryma (Ukr.) -27,3 (0), 9. Kühn (Něm.) -32,0 (1), 10. Pidručnyj (Ukr.) -34,8 (0), …30. Moravec (ČR) -1:19,7 (1), 31. Štvrtecký -1:22,1 (1), 38. Krčmář -1:33,2 (2), 76. Šlesingr -2:20,5 (2), 97. Krupčík (všichni ČR) -3:01,7 (2).



Průběžné pořadí SP (po 10 z 24 závodů): 1. M. Fourcade 447, 2. Desthieux 392, 3. Fillon Maillet 382, 4. J. T. Bö (Nor.) 374, 5. Loginov (Rus.) 359, 6. T. Bö (Nor.) 355, …22. Krčmář 148, 28. Moravec 103, 42. Štvrtecký 58, 61. Václavík (ČR) 19, 68. Šlesingr 12, 72. Krupčík 7.