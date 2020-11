Už zdaleka nejde o vítr na střelnici a alchymii s vosky. Stačí kýchnutí (třeba kouče) a potíž mají všichni ostatní. Pochopitelně, je to řečeno s jistou nadsázkou, nicméně události těsně předcházející startu Světového poháru ve Finsku jsou bláznivé.

„Sezona bude divoká,“ povídala na začátku týdne slovenská hvězda Paulina Fialková. Asi netušila, že se jí to potvrdí hned vzápětí.

Do Finska ji totiž nepustili. Důvod? Hádejte…

Pokud jste tipovali pozitivní test, tak jste trefili do černého. „Sedmička členů naší reprezentace musí zůstat ve Stockholmu v přísné izolaci,“ uvedli představitelé svazu.

Fialkovy (jak Paulina, tak její sestra Ivona) se na start sezony chystaly mimo finskou bublinu, před přesunem musely ony (i jejich doprovod) na testy ve Švédsku. A to byl kámen úrazu. Neprošel jeden – a všechny zavřeli. Bez diskuse.

Problém je ten, že pro každého platí jiná pravidla.

Ano, koronaviru je v biatlonu mnohem víc.

Co chvilka, to zpráva týkající se pozitivního testu.

Tak pro pořádek: nákaza přímo v Kontiolahti zasáhla tým Ruska. Neprošli rovněž nejmenovaní členové výprav Francie, Itálie, Lotyšska, Polska, Rumunska a Moldávie. Dva naposledy zmí-něné státy mají smůlu – úřady usoudily, že do karantény musí všichni, od trenérů po závodníky. Více se ale řešilo, proč se stejně nepostupuje u jiných zemí.

„Letos to nebude spravedlivé. Každý asi ví, co se může stát,“ uvedla Fialková.

Ovšem pozor, biatlon není fotbal.

Neférové situace (jako že Švýcaři nepustili Ukrajince k zápasu Ligy národů, díky čemuž se zachránili) jsou u tak oblíbeného zimního sportu „jištěny“. Tedy alespoň co se týče celkového pořadí Světového poháru.

Dosud se v seriálu škrtaly dva nejhorší závody, teď to bude víc. Pět. „Jde o to, aby koronavirus nepoškodil závodníky,“ řekl šéf českého svazu Jiří Hamza.

Teď ještě vyřešit, jak to bude se zveřejňováním nakažených. Zatím se, až na jednu výjimku, vůbec neví, kdo byl pozitivní (Rusové prozradili, že budou postrádat Antona Babikova).

Mimochodem, ještě malá změna: úvod v Kontiolahti bude nakonec bez diváků. Rozhodly o tom úřady pár hodin před startem.

Sezona začíná. V sobotu vyrazí na trať muži (11.00), pak ženy (14.20), ve startovní listině pro individiuální závod\ figuruje kompletní česká reprezentace. Zajímavost? Ondřej Moravec bude mít za zády norského šampiona Johannese Thingnese Bøa.