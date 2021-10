Čeští biatlonisté v přípravě na olympijskou sezonu vyrazili poprvé na sníh. V rakouském Ramsau bydlí přímo u spodní stanice lanovky na ledovec Dachstein ve výšce 1750 metrů. Trenéři je tak chtějí připravit na podmínky při zimních olympijských hrách v Pekingu, kde se bude závodit rovněž ve vyšší nadmořské výšce.

Markéta Davidová v závodu Světového poháru v biatlonu - stíhací závod žen na 10 km. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

"Dělali jsme to tak docela pravidelně, naposledy někdy před olympiádou v Koreji. Přípravu jsme letos uzpůsobili tomu, že olympiáda proběhne ve velké výšce. Oprášili jsme to, co nám v minulosti fungovalo. Podobný záměr vidíme třeba i u Norů. Mají doma super podmínky k lyžování a stejně jsou asi už potřetí na Passo di Lavaze," uvedl na svazovém webu asistent trenéra mužů Aleš Ligaun.