Nejistota existovala. Operace kolena je pro každého sportovce trochu rizikem. Bobista Dominik Dvořák si krátce před loňským mistrovství světa ve Svatém Mořici přetrhl meniskus v levém koleně. Po operaci a následné rehabilitaci, se připravoval na novou sezonu a v prosinci odjel na závody v La Plagne a v Innsbrucku. Jenže návrat do ledového koryta nevyšel podle očekávání, a tak pilot bobu v 31 letech končí kariéru.

Dominik Dvořák se musel s bobovým sportem předčasně rozloučit. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Zkusil jsem to, ale není to jako dřív. Koleno nevydrží závodní zátěž. Nedává to a začalo otékat. Takhle nejde pokračovat. Pro normální život to stačí, ale na špičkový sport už ne,“ konstatoval Dominik Dvořák.

„Je na čase předat štafetu mladším. Nemělo by smysl pokračovat, pokud bych se nemohl dostat do špičkové formy a zároveň riskoval, že si kloub ještě víc poškodím. Nebylo by to ani fér vůči ostatním klukům, kdybych věděl, že nedokážu být připravený na závody jako v minulosti,“ prohlásil závodník PSK Olymp Praha.

Parťáci Dvořákův konec skoro obrečeli

Rozhodnutí jeho parťáky z posádky docela zasáhlo. Snažili se Dvořáka přemluvit, aby vydržel do další olympiády v roce 2026, své rozhodnutí však nezměnil. „Skoro to obrečeli, nechtěli, abych toho nechal. Musel jsem jim vysvětlit, že se to nedá změnit, ale že bych za nějaký čas byl rád jejich trenérem,“ naznačil.

Konkurence mezi českými bobisty: Všichni musíme tvrdě makat, říká pilot Dvořák

V juniorské kategorii vybojoval na MS dvě bronzové medaile. Startoval na třech zimních olympijských hrách. Jeho největším úspěchem byla šestá příčka na čtyřbobu na MS 2020, kdy s ním jeli Dominik Suchý, Jan Šindelář a Jakub Nosek. Ve světovém poháru se s dvojbobem devatenáctkrát umístil v elitní desítce, ve čtyřce sedmnáctkrát a jednou byl celkově třetí.

Přiznal, že je s dvanáctiletou kariérou spokojený. Zmíněné šesté místo zajela sestava nedaleko hranic v Altenbergu, kam přijely desítky českých fanoušků. „To byl náš největší zážitek. Užili jsme to si a předváděli super jízdy,“ zmínil Dvořák šampionát na německé straně Krušných hor.

Když se řítí toboganem hlavami po ledě

Na stejném místě mu však z hlavy nevymizí zážitek z jiného závodu. „Všechno začalo tím, že když jsme tam přijeli, brzdař Jarda Kopřiva zjistil, že má v tašce jen dvě pravé tretry. To se nakonec vyřešilo, ale jako by to byla předzvěst něčeho horšího. A taky že jo. Ve čtvrté zatáčce se mi utrhlo řízení, kterým se ovládá bob,“ líčil.

„V tu ráno jsme se otočili na hlavy, ale devítka nás otočila zpátky na nože. To v žádném případě nebyla výhra, protože jsme nabrali větší rychlost. Hned v další zatáčce jsme se zase obrátili a po hlavách doklouzali do cíle. To by můj největší karambol,“ přiznal závodník, jehož prvním sportem byl atletický desetiboj.

Nad otázkou, kdo se stane jeho nástupcem na postu jedničky, chvíli přemýšlel. „Bude se rozhodovat mezi dvojicí Adam Dobeš a Matěj Běhounek, přičemž prvně jmenovaný toho má víc za sebou. Kdo z testů vyjde líp, zdědí po mě posádku a nejlepší materiál,“ poznamenal.

Těší se, že po letech vyrazí na běžky

Je rád, že český bobový sport začal během jeho kariéry růst a rozvíjet se. „Je dál než před zhruba deseti lety. Zvyšuje se konkurence, z ní se může zrodit kvalita. Na kariéru budu vzpomínat jenom pozitivně,“ usmíval se rodák z Prahy.

V dalším životě, ať už bude jeho povoláním cokoliv, bude mít víc času. „Přítelkyni se líbilo, že jsem sportovec. Na druhou stranu teď doufá, že mě bude mít víc doma. Taky se těším na to, na co nebylo během zim strávených na bobech čas, takže chci zajet na hory a vyrazit na běžky,“ dodal.