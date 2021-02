Dvojbob skončil v celkovém hodnocení Světového poháru třetí, čtyřbob se umístil v desítce. V kombinovaném žebříčku to stačilo na bronzovou pozici. Jenže mistrovství světa se bobistům hájící pražský Olymp nepovedlo. Patnáctým místem ve dvojkách a šestnáctým ve čtyřkách zůstali za očekáváním.

„Pocity jsou smíšené. Hodně jsme nad tím přemýšleli a šampionát budeme ještě dost rozebírat. Bereme to jako školu, abychom se do budoucna zlepšili. Světový pohár byl naproti tomu velká paráda,“ zhodnotil sezonu pilot Dominik Dvořák.

Jeho jmenovec Suchý pokračoval v podobném duchu. „Sezona byla dost zvláštní i v tom, že jsme jeli hodně závodů i tréninků dvojek, ale čtyřek oproti tomu hrozně málo. To myslím ovlivnilo naše vystoupení v závěru sezony,“ přemítal.

Dvořáka čeká operace

„Na druhou stranu jsem rád, že jsme se ve dvojkách na pozici brzdařů všichni vystřídali a vyzkoušeli světový pohár naostro. Na šampionátu jsme byli možná po loňsku namlsaní šestým místem. Čekali jsme něco podobného, ale bohužel se na to nepovedlo navázat,“ konstatoval Dominik Suchý.

Další z brzdařů Jan Šindelář je stejného mínění, ale tvrdí, že to může být pro posádku nový impulz. „Doufáme, že se nám na tom do příští sezony podaří zapracovat a zase posuneme o kousek výš,“ poznamenal.

Nyní čeká družstvo bobistů odpočinek. „Bude to asi měsíc, možná o něco víc. Dovolená proběhne v rámci toho, co nám dovolí covid. Spíš to bude v domácích podmínkách. Pak se začneme chystat na olympijskou sezonu,“ doplnil Jakub Nosek.

Pilot měl v průběhu sezony potíže se zády a během nadcházející pauzy by ho měli lékaři vyřešit. „Mám vyhřezlou ploténku, která tlačí na nerv, který směřuje do levé nohy. Jdu na zákrok, který by mi měl pomoct. Je to potřeba, abych mohl být stoprocentní. Úplně vyléčit se to ale nedá, budu muset cvičit, aby to nezlobilo,“ vysvětlil Dvořák.

Co bude v Číně?

Svěřenci polského kouče Dawida Kupczyka se na olympiádu těší, i když moc nevědí, do čeho jdou. „Na dráze v Číně zatím nikdo ze světa nebyl. Jezdí tam akorát domácí. Pořádně nevíme, jak dráha vypadá. Z videí se to nedá úplně poznat,“ krčil rameny Suchý.

„Měli jsme ji testovat, ale je to odložené na říjen. Máme tam být měsíc. Doufám, že to klapne a že si tam zajezdíme. Na závěr se má jet závod světového poháru. Zatím jsem jen viděl jen video z pohledu pilota, a z toho se moc nedá odhadnout,“ podotkl Dvořák.

Na co se musí čeští bobisté před olympijskou sezonou zaměřit? „Hlavně na rychlost a sílu. A na startech je vždycky co zlepšovat,“ dodal trenér Kupczyk.