„Zatím na ní nikdo kromě domácích netrénoval. Ledové koryto známe jen z videa a z něj se toho nedá moc vyčíst. Jen zatáčky, jak jdou za sebou. Až přímo na místě si musíme projít celou dráhu a tam si všechno okouknout,“ vypráví pilot čtyřbobu Dominik Dvořák.

Spolu s ním budou v Pekingu trénovat Jan Šindelář, Jakub Nosek, Dominik Suchý a Jáchym Procházka. Podle rozpisu od mezinárodní federace IBSF se bude jezdit od 7. do 26. října.

„Vychází to tak, že bychom měli mít dvě jízdy denně. Dohromady to dá zhruba pětačtyřicet startů, a to je docela dost na to, abychom se před sezonou rozjezdili a osahali si neznámý tobogan,“ pochvaluje si Dvořák.

Tím že se v dějišti zimních her začalo konečně trénovat, je neklamným znamením, že se olympiáda blíží. „Myslím, že to všichni cítíme již delší dobu. Brzdaři prošli testy, na nichž se určovalo složení posádek, a to vyvolávalo tlaky,“ dodal.