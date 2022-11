Po olympiádě v Pekingu došlo u bobistů ke generační výměně. Ze sestavy minulých let odešli nejzkušenější borci. V podstatě zbyl jen pilot Dominik Dvořák. Už v Číně se ale do kvarteta prosadil spoludržitel českého rekordu na 100 metrů Dominik Záleský a s reprezentací se připravoval i další atlet Jáchym Procházka. Nicméně na jaře bylo jasné, že je potřeba manšaft posílit, a tak proběhl nábor.

„Přihlásilo se dost kluků z jiných sportů. Pokud dělali atletiku, většinou nemají problém s běžeckým krokem, což je důležité na startu pro roztlačení bobu. Vedle testů na trenažéru v areálu pražského Olympu se zjišťovaly i silové parametry,“ vyprávěl Dvořák.

Podle toho vycházelo najevo, kdo je pro zimní sport použitelný. Při soustředění na ledovém korytu v Norsku se představili i někteří nováčci. Tam už se vykrystalizovalo, kdo se může stát bobistou.

Někomu se dělalo špatně

„Pár lidí odpadlo. Někteří po sjetí toboganu prohlásili, že je jim špatně a z přetížení se jim točí hlava. Někdo říkal, že to není pro něj a už by to víckrát nechtěl zažít,“ popisoval zkušený bobista, jehož atletická minulost je spojená s atletickým desetibojem.

Posádka v novém složení – za Dominikem Dvořákem usedali David Bureš, Jáchym Procházka a Dominik Záleský - pak ve Skandinávii během tří týdnů zvládla 65 jízd. „Zatím to nevypadá špatně,“ pochvaloval si pilot. „Víc uvidíme po prvních závodech. Beru to tak, že tato sezona je testovací a budujeme něco nového směrem k olympiádě v roce 2026.“

Zajímavou postavou je David Bureš, který má za sebou šestileté působení v ragbyových týmech ve Francii. „Ten je na tom na rozdíl od bývalých atletů výborně silově, ale bude se muset víc rozběhat. To se mu ale nemůže podařit hned. Než zvládne optimální sprinterský krok, může to trvat rok i dva,“ uvedl Dvořák.

Nejdřív naskočí do evropského poháru

„Ještě uvidíme, jak jsme na tom s váhou. Možná budeme muset bob dovažovat. Princip je takový, že maximální váha čtyřbobu s posádkou je 630 kilo. Když jsme lehčí, přidává se závaží. To je ale nevýhodné v tom, že se těžší bob hůř roztlačuje,“ poznamenal.

Sezonu začnou bobisté třemi závody evropského poháru. „Bude vhodnější, aby se nová sestava sehrávala mimo nejvyšší konkurenci. Když všechno klapne, přeskočíme po novém roce do světového poháru. Evropský pohár ale není žádná druhá liga, startují tam německé posádky, a ty mají výbornou úroveň,“ prohlásil Dvořák.

Druhým nejzkušenější mužem posádky tak bude loňský „bažant“ Dominik Záleský. „Za zkušeného bobistu se v žádném případě nepovažuju,“ přiznal spoludržitel českého rekordu na stovce (10,16), který se snažil kombinovat boby s atletikou.

Záleský asi odsune atletiku na druhé místo

V nadcházejícím období ho čeká dilema, jak se rozhodnout. „Ještě nevím, jestli bude možné halovou sezonu zkombinovat s bobovou. V létě určitě nastoupím na dráhu, ale uvidím, jak mi to poběží. Spíš už se ale budu víc soustředit na boby.“

Jedná se i zmiňovanou hmotnost. Zatímco Záleského váha na sprint bývá kolem 79 kilogramů, v tuto chvíli váží 86 kg. „Ideálně bych měl mít devadesát, ale takhle hýbat s hmotností moc nejde. To bych těžko zvládal. Všechno mluví ve prospěch bobů,“ konstatoval.

Bureš se při první jízdě modlil, aby nedojeli po hlavě

Jeho první sportem byl badminton, ale od šestnácti let hrál ve Francii ragby třetí ligu. Nejdřív za Mâcon a pak za Limoges. Letos se ale David Bureš rozhodl se změnit svůj sportovní život. Dvaadvacetiletý mladík strávil ve Francii šest let a dostal se i české reprezentace. Byl však daleko od rodiny a řekl si, že honění za šišatou míčudou už bylo dost. „Můj kondiční trenér Jan Kobián je bývalý bobista. Říkal mi, že až mě přestane ragby bavit, tak ať se vrátím do Česka a naskočím do bobu.“ O změně přemýšlel už dřív, ale když mu ve Francii prodloužili smlouvu, tak tam ještě zůstal. „Až letos se to sešlo super. Když letos bobisté vypsali nábor, bylo to asi týden po mém návratu do Česka,“ líčil okolnosti. Na testech se ukázalo, že je po silové stránce připravený dobře. „Slabinou je však roztlačování bobu. Proto jsem v posádce zařazený na druhé místo za pilotem, kde se neběží tak dlouho,“ vyprávěl závodník pocházející z Brna. Co musel v tréninku změnit? „Zase tak moc ne. Mohl jsem ubrat na kondičce. V ragby je potřeba vydržet běhat osmdesát minut, na bobu stačí naplno zasprintovat třicet metrů. Pak už se vezu a v bobu se vydýchám,“ smál se. Rychlosti v toboganu se neobával. Prý byl na to zvyklý z horské dráhy. A jaké měl pocity, když ho Dominik Dvořák dovezl prvně dolů? „Byl jsem nadšený. Neudělalo se mi špatně a cítil jsem adrenalin. Bylo to úžasné, jen jsem modlil, abychom dojeli po kudlách a ne po hlavě,“ přiznal.