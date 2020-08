V areálu Sportovního centra ministerstva vnitra Olymp stojí novotou vonící trenažér, na němž budou Češi trénovat právě starty na jízdu v ledovém korytu.

U atletické dráhy v pražské Stromovce vyrostla 110 metrů dlouhá konstrukce s dvěma věžemi. Tréninkový bob sviští po kolejnici, jinak je dráha obložená tartanem.

Spolklo to 6,5 milionu korun, ale bobisté si trenažér vysloužili výkony. Vždyť posádka čtyřbobu pilotovaná Dominikem Dvořákem vylepšila na březnovém mistrovství světa šestým místem české maximum.

Bobisté dosud využívali chátrající trenažér v Liberci. „Současná posádka je na rozdíl od našich předchůdců víceméně pražská, odpadne nám cestování. Takhle bude jednodušší se domluvit na společné tréninky pro nás, ale i pro mladší kluky. Předchozí příprava nebyla ideální, nový trenažér je pochopitelně i modernější,“ porovnával Dvořák.

„Další výhodou je to, že na Olympu jsou lepší možnosti na navazující trénink. Po ruce je atletická dráha, posilovna a regenerace. To je plus a oproti cestám do Liberce úspora ve všech směrech. Považuju to za obrovský posun,“ vyprávěl osmadvacetiletý pilot party, do níž patří ještě Dominik Suchý, Jan Šindelář a Jakub Nosek.

Trénovat mohou jednak čtyřky, ale i dvoučlenné posádky. Umožňuje to multifukční nastavitelná konstrukce bobu, která přinese další možnosti, jak se ještě víc přiblížit světové špičce.

Díky této vymoženosti by se Češi chtěli zlepšit na startu a tím zároveň se i celkově posunout ještě výš.

Přednost tréninku na trenažéru popisuje brzdař Jan Šindelář. „Dnes je start strašně důležitý. Jakmile ztratíte na startu, snad jen Němec Friedrich je schopný manko sjet. Ostatní to už ale asi nezvládnou. Proto je klíčové být špičce co nejblíž a mít to naběhané,“ vysvětloval.

Cílem je olympiáda

Jaký progres se dá po tréninku na trenažéru očekávat? Slovo si bere zase Dvořák.

„To se dá těžko říct. Ke zlepšení nám pomohl i nový čtyřbob. Je to ale i tím, jak makáme. Také jsme se sehráli, ve stejné sestavě jezdíme už dvě sezony. Vidím to na klucích kolem sebe, jak rostou a jak se všechno lepší. A to se pak promítá i do výsledků,“ poznamenal.

„Vím, že by veřejnost ráda slyšela, že díky pražskému trenažéru zrychlíme na startu o pět setin. Jenže takhle se to říct nedá,“ přemítal.

„Jiná věc je to, kam to můžeme časem dotáhnout. Někdo může pohádkařit, ale náš cíl je olympiáda v roce 2022. Budeme se snažit tam předvést co nejlepší výsledek a věřím, že se můžeme proti letošku zlepšit o dvě nebo tři místa, takže úvahy o medaili nepovažuji za přehnané.“

„Jsme nadšení, že nám na Olympu trenažér postavili. Na druhou stranu v Německu jich mají odhadem asi šest. Navíc už teď v polovině léta mohou využívat ledový trenažér. Nedávno jsme si ho vyzkoušeli v Königsee. Tam jsou ještě o kus dál, ale my jsme moc vděční za to, co máme doma,“ dodal Dvořák.