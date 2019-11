Jak často se ještě dostanete na svah?

Lyžuji mezi čtyřiceti a šedesáti dny v roce, často je to kvůli práci, ale zhruba polovina toho je ježdění jen tak pro zábavu s rodinou a dětmi. V poslední době se snažíme podpořit úžasný resort Big Sky v Montaně, kde si taky mohu zajezdit.

Nechybí vám závodění?

Vůbec. Bolí mě záda, jen na ně pomyslím. (směje se) Nedívám se do zpětného zrcátka. Měl jsem fantastickou kariéru, delší, než jsem si představoval. Na závody se dívám, ale určitě kvůli tomu nemám touhu postavit se znovu do startovní brány.

Máte nějaké tratě, na které rád vzpomínáte?

Každý rok to bylo něco jiného. Některou sjezdovku jsem miloval a další sezonu už mi vadila. Měl jsem ale hodně rád večerní závody v Madonna di Campiglio a samozřejmě i klasiky jako Kitzbühel. Pak byly ale takové jako Ga-Pa nebo Kvitfjell, kde se mi sice dařilo, ale stejně jsem si je nikdy moc neužil a raději jsem si přál být doma. (směje se)

Jak jste se dostal právě k firmě Bomber a vývoji lyží?

Společnost existovala už předtím, ale vlastník byl docela blázen, typický Američan a nakonec skončil ve vězení, takže jsme firmu koupili z bankrotu. V mém životě jsem využíval hodně představivost, ve sportu je to podceňovaná vlastnost.

Na co kladete důraz?

Vybavení se v mých časech moc neměnilo a já vždycky přemýšlel, proč tomu tak je. Takže se nyní snažím přijít s nějakými novinkami a vytvořit lyže na maximální úrovni pro všechny možná využití.

Minulý týden se vám narodila dvojčata, takže už máte šest dětí. Jaké to je?

Náročné. (směje se) Většina rodičů vám ale potvrdí, že to je nejlepší věc, co můžete dělat ve svém životě. Užívám si každý den.

V minulosti jste působil ve stáji Head jako Šárka Strachová (česká sjezdařka se akce rovněž zúčastnila, pozn. red.). Jak vzpomínáte na rozvoj této značky?

Ze začátku jsme byli malý tým, jenom pár lyžařů. Řešilo se, jestli to tak zůstane, nebo budeme chtít vyhrávat poháry. Johan (majitel) se rozhodl pro druhou možnost. Postupně jsme získali třeba Vonnovou či Svindala a měli nejsilnější tým v poháru. Hodně jsem spolupracoval na rozvoji lyží, nejen mužských, ale i ženských. Byla to skvělá zkušenost.

Nyní ke druhé české závodnici Ester Ledecké. Co říkáte na její schopnost kombinovat dva sporty?

Poprvé jsem ji viděl v Pchjongčchangu, zrovna jsem komentoval. A bylo to něco neskutečného. Věc, která se stane jednou za život. Úžasný úspěch, jenž nikdo nečekal. Snad poprvé někdo získal dvě zlata ve dvou úplně rozdílných sportech. Na olympiádě může uspět člověk, který má trochu jinou mentalitu a to jí pomohlo. Dokonale využila toho, že na ni nebyl tlak.