„Tohle se nedělá,“ řekl Lukáš Bauer, bývalý běžec na lyžích, vicemistr světa a držitel tří medailí z olympijských her.

Záběry skandální chvilky ze štafety obletěly svět. Něco takového se snad ještě nestalo. Bolšunov, který vede průběžné hodnocení seriálu a zkraje měsíce ovládl prestižní Tour de Ski, v lítě bitvě o druhé místo přestřelil. Finský finišman Joni Mäki sice překřížil soupeři cestu, překážel mu, nicméně vše bylo v souladu s pravidly. Až do chvilky, kdy Rus píchl domácího reprezentanta dozad a pak ještě do Seveřana úmyslně najel a srazil ho k zemi. Ruská štafeta byla za jeho faul diskvalifikována.

„Jako fanoušek bych mohl říct super, že se v běžeckém lyžování konečně zase objevily nějaké emoce, i když jistě nejsou takové, jaké bychom chtěli vídat,“ řekl Bauer pro Deník.

„V takových momentech před cílem je to vždy na nože. Mäki soupeře u hrazení záměrně zablokoval, a tak dokážu pochopit frustraci Bolšunova. Myslím, že i já bych neměl k výbuchu daleko. Ovšem jeho následná reakce byla jednoznačně přes čáru. S tím se ztotožnit nemůžu,“ dodal.

Ve své bohaté kariéře si Lukáš Bauer nevybavuje, že by něco podobného zažil. „Před dvěma roky na mistrovsví světa v Seefeldu odblokoval Nor Klaebo v jedné sprinterské rozjížďce Rusa Usťugova hodně na hraně. Facka tam nepadla, ale vyříkávali si to hodně hlasitě. Ovšem že by někdo někoho takhle úmyslně srazil, to se nestalo,“ vyprávěl Bauer.

Zdroj: Youtube

Hodně emocí v minulosti přinášel do běžecké stopy kontroverzní Nor Petter Northug. „Přirovnal bych ho k boxerům, kteří se předvádějí na předzápasových tiskovkách. Nikdy jsem s ním ale problém neměl. Vzpomínám na Tour de Ski v roce 2010, kdy jsem mu sebral skoro jisté vítězství, tak od té doby jsem od něj cítil velký respekt. To vůči některým jiným soupeřům nedával najevo,“ zavzpomínal bývalý závodník, jenž je teď koučem u polské reprezentace.

Pokud jde o následující dny, Bauer si nemyslí, že by měl hříšník ještě dál pykat. Švýcaři i Finové tvrdí, že ano… Pokuta, distanc? „Samozřejmě musí přijít jednoznačné odsouzení takového zkratovitého jednání, ale myslím, že dostačující bylo okamžité vyloučení ruského kvarteta. Zbývající tři Rusové mu asi nepoděkovali, protože se na trati potili zbytečně.“

A tak je dost pravděpodobné, že Bolšunov za necelý měsíc (20.2. – 21.2.) přijede do Nového Města na Moravě na Světový pohár.

Novák: Lyžování není bojový sport

Současná česká jednička Michal Novák kvůli přípravě na mistrovství světa víkendový podnik Světový pohár v Lahti vynechal, závěrečné extempore v závodě 4x7,5 km mu však neuniklo. „Jiný závodv běžeckém lyžování by se do televizních zpráv asi nedostal, ale takhle by to chodit nemělo. Lyžování přece není žádný bojový sport, aby se takhle dojíždělo. Diskvalifikace byla správná. Samozřejmě, být v kůži Bolšunova, taky bych byl naštvaný, ale myslím, že to bylo docela v rámci pravidel. Fin jel před jeho lyžemi a mohl si vybírat stopu,“ líčil Novák.Hůlkou by soupeře nepraštil a za cílem ho neporazil.

Na druhou stranu… „Někdy bývám po závodě hodně rozpumpovaný, jsem hodně emotivní, ale snažím se mít nadhled a trochu se krotit. Tohle bylo moc,“ pokračoval.

Bolšunov je podle Nováka v civilu spíš nenápadný chlapík. „Ve společnosti se moc neprojevuje a drží se v ústraní. Nemyslím, že by měl být nějaký agresor,“ dodal český reprezentant.