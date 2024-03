Brazílie má šanci na medaile z lyžování. Slalomář Braathen mění dres

Byl to docela šok, když v předvečer zahájení nového ročníku Světového poháru ve sjezdovém lyžování oznámil Nor Lucas Braathen, že končí kariéru. Vždyť držiteli malého křišťálového glóbu za slalom z předchozí sezony je teprve třiadvacet let, kroutili hlavou zasvěcení i laici.

Lucas Braathen bude lyžovat za Brazílii. | Foto: Profimedia