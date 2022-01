Kvůli zranění pravé nohy z tréninku se musel z ME odhlásit Rus Michail Koljada, jenž měl být po dvou druhých místech v Grand Prix jediným evropským zástupcem ve zrušeném finále. Z předloňských medailistů bude v Tallinnu závodit jen Gruzínec Morisi Kvitelašvili, který obhajuje bronz. Evropský šampion z roku 2020 Dmitrij Alijev ani stříbrný Artur Danieljan se tentokrát do ruského výběru nedostali.

Březina je ovšem krasobruslařským unikátem. Brněnského rodáka totiž v případě zdárně splněných opatření čeká už čtvrtá účast na olympijských hrách.

Ke spolufavoritům budou patřit Italové Daniel Grassl a Matteo Rizzo, kteří naposledy skončili těsně pod stupni vítězů. České barvy bude vedle jednatřicetiletého Březiny hájit dvacetiletý Matyáš Bělohradský, jenž má ze dvou startů na ME devatenácté a dvacáté místo.

Pro Rusky bude ME bojem o účast na olympiádě

Také v ženské kategorii je uvolněný trůn, protože úřadující mistryně Evropy Aljona Kostorná si zlomila ruku, vynechala národní šampionát a není v nominaci. Nic to nemění na tom, že jakýkoliv jiný výsledek než Rusky na prvních třech místech by byl vzhledem k jejich technické převaze velkým překvapením.

Čtverné skoky se dají čekat od dalších medailistek z posledního ME i MS, úřadující světové šampionky Anny Ščerbakovové a třetí ženy loňského MS Alexandry Trusovové. Hitem olympijské sezony je ale jiná dívka ze stáje trenérky Eteri Tutberidzeové, teprve patnáctiletá Kamila Valijevová. Ta zařazuje čtverné skoky i trojitý axel a v Grand Prix sbírala rekordní známky srovnatelné s řadou mužů. Osobní rekord má v součtu o patnáct bodů vyšší než Březina.

Pro ruské dívky bude ME zároveň bojem o účast na ZOH, pro které Rusko ještě nominaci neoznámilo. Pokud by některá z nich výrazně zaváhala, mohla by být pro Peking nahrazena. Mimo národní tým je nyní například úřadující vicemistryně světa Jelizaveta Tuktamyševová. Ze zbytku Evropy bude k nejsledovanějším krasobruslařkám patřit Belgičanka Loena Hendrickxová, pátá žena posledního MS. Česko znovu posílá do závodu Elišku Březinovou, jejímž největším úspěchem na ME je desáté místo z roku 2019.

V kategorii tanečních párů mohou předloňskou devatenáctou příčku vylepšit Natálie a Filip Taschlerovi, kteří se na podzim jako poslední z českých krasobruslařů kvalifikovali na olympiádu. Při absenci čtyřnásobných mistrů světa Gabrielly Papadakisové a Guillaumea Cizerona jsou favority ruské páry. Titul budou obhajovat Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov, kteří ale kvůli partnerovu obnovenému zranění zad v prosinci před volným tancem odstoupili z ruského šampionátu. Jako národní mistři tak do Estonska přijeli Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin.

Na ME poprvé i Bidař s Žukovou

Společný debut na mistrovství Evropy čeká českou sportovní dvojici Jelizaveta Žuková, Martin Bidař. Loni se patnáctým místem na MS kvalifikovali na olympiádu. Před Vánoci vynechali národní šampionát, protože po pádu při zvedačce v tréninku ještě nemohli provádět všechny prvky. Někdejší juniorský mistr světa Bidař startoval už čtyřikrát na MS, ale na ME je teprve podruhé. V roce 2017 byli s Annou Duškovou sedmí v Ostravě.

Také v této kategorii se očekává ruská převaha. Titul obhajují Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kzlovskij a závodit budou také dvojnásobní evropští šampioni Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov, ale favority jsou úřadující mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov. Ti vyhráli oba své závody Grand Prix i ruské mistrovství.

Mistrovství Evropy začne ve středu krátkým programem mužů a jeho závodní část vyvrcholí v sobotu večer volnými jízdami žen.