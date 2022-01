Bude Čína špehovat sportovce? Západ fasuje telefony, česká výprava je v klidu

Jedním z poněkud zvláštních specifik zimní olympiády v Pekingu bude i problém ochrany soukromí a svobodný přístup na internet. To jsou věci, které čínský režim příliš neuznává, účastníci her však prý nemusejí mít důvod k obavám. Řada západních zemí tomu příliš nevěří a chystá se na bezpečnostní riziko. Co na to Češi?

Zimní olympiáda v Pekingu se blíží. | Foto: ČTK/AP/David J. Phillip

Před blížící se zimní olympiádou v Pekingu (4. až 20. února) je to pro sportovce a šéfy výprav docela závažné bezpečnostní téma. Vzít si na dlouhý pobyt kvůli komunikaci se vzdálenou rodinou a odreagování telefon, tablet, notebook nebo další elektronické zařízení je běžnou praxí. Jenže pro čínské hry to tak úplně nemusí platit. V západoevropských zemích převládají obavy, že prostřednictvím soukromé elektroniky může ze strany čínských tajných služeb docházet ke špionáži. Přiklánějí se k tomu, aby sportovci necestovali s vlastními telefony, ale nafasovali jiné. Do nich si pak nainstalují aplikaci My 2022, která má po dobu her sloužit k zaznamenání jejich zdravotního stavu a informacím o výsledcích testů na koronavirus. Měsíc do olympijských her. Pekingu hrozí přehlídka skandálů V Nizozemsku počítají s tím, že po návratu z Číny sportovci vypůjčené mobily odevzdají, a ty budou následně zlikvidovány. Tamní tisk upozorňuje, že stejný způsob se uplatňuje i v případě jiných služebních cest nizozemských občanů do Říše středu. Například Erik Ploegmakers, ředitel bezpečnostní společnosti Zerocopter, označil krok Nizozemského olympijského výboru za rozumný, protože používání vzdáleného připojení VPN je v Číně často nemožné. „Znamená to, že komunikace pak probíhá přímo po sítích napojených na čínskou vládu,“ uvedl Ploegmakers. ČOV nich nechystá Podobná opatření kvůli obavám z čínského špehování se připravují například v Británii a Německu. Mluvčí Mezinárodního olympijského výboru však odmítl taková varování komentovat. A česká výprava žádné speciální bezpečnostní opatření nechystá. Na koho Pešán zapomněl? Pět hokejistů, kteří by si zasloužili start na olympiádě „V rámci příprav se kybernetickou bezpečností zabýváme a připravujeme některé postupy. Bezpečnost řešíme jako při každé olympiádě, absolvujeme bezpečnostní semináře, jsme v kontaktu s ambasádou v Pekingu, ale specifická opatření v plánu nemáme,“ sdělila Deníku Barbora Žehanová, ředitelka komunikace Českého olympijského výboru. Podle jejího vyjádření má ČOV v organizátory důvěru. „Internetové připojení v olympijských vesnicích a na sportovištích bude pro všechny účastníky bezpečné. Navíc během her je zaručený svobodný přístup k internetu,“ pokračovala ředitelka. Přísný režim Co se týká telefonů, čeští sportovci na místě tradičně dostávají nový přístroj od partnera olympijských her. „Preventivně členům výpravy například doporučujeme, aby si stáhli a spustili naši komunikační aplikaci už doma a vyhnuli se možným problémům s přihlášením,“ dodala Žehanová. Nicméně před užíváním čínských technologií se už dlouho ozývá řada varovných hlasů. „Neuniknou jim ani staré zprávy, tréninkové plány, lékařská data, kontakty a fotografie,“ upozornil Erik Ploegmakers. Život má stále před sebou. Kvůli kariéře jsem nic nezmeškala, říká Sáblíková Že sportovce v Pekingu nečeká zrovna příjemný pobyt (podle řady prohlášení tam bude panovat mnohem přísnější režim než loni na letních hrách v Tokiu), svědčí i nedávná výzva pro místní obyvatele. Kvůli obavám z pandemie se mají vyvarovat veškerého kontaktu s posádkami olympijských vozidel. A to i v případě, že by došlo k havárii. Za takových okolností se svědci dopravních nehod nemají snažit dostat pasažéry ven z nabouraného vozu.