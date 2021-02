Jak vnímáte, že naposledy jste byli na SP ve švédském Ulricehamnu právě ve sprintu dvojic s Luďkek Šellerem kousek od medaile, kdy jste dojeli o dvě setiny čtvrtí?

Chvíli nás to mrzelo, že to nevyšlo na bednu. Určitě bychom si to zasloužili. Ale snad to přijde jindy. Třeba teď na mistrovství světa nebo někdy později. Bylo to ale velké povzbuzení.

Co vám o dramatickém závěru jízdy prozradil záznam?

Bylo to o vlásek. Cítil jsem, že třetího Švéda předjíždím, ale v mé stopě bylo lehké stoupání. To mě možná v rozhodujícím momentu trochu zbrzdilo a nevyšla mi noha na cílovou pásku.

Jak jste před deseti dny prožíval nenadálý odjezd, abyste se vyhnuli hrozící karanténě pro lidi, kteří míří z Česka do Německa?

Bylo to dost hektické. Měl jsem se připravovat na Nové Město a mistrovství světa, ale zastihla mě informace, že druhý den ráno musíme opustit Česko. Cestovat v této době, kdy po vás všude chtějí potvrzení o covidových testech, není žádná nuda (usmívá se)

Azyl jste našli v rakouském Ramsau. Neovlivnilo to přípravu?

Podmínky pro závěrečnou byly perfektní, i když počasí spíš připomínalo jaro a bylo tam docela málo sněhu. Tratě ale byly připravené a posilovna vyhovující.

Ještě větší teplo je nyní v Oberstdorfu, jak se tím vyrovnáváte?

Bylo tu prý dvacet nad nulou… Musím si na to po mrazech zvyknout, že to moc nepojede. Raději mám na závody klasickou zimu, kdy se dá regulérně lyžovat a ne se v poledne do sněhu bořit po kotníky.

S jakými ambicemi jste přijel na šampionát?

Mohl bych se umístit hodně vysoko, ale nebudu říkat žádná konkrétní čísla. Chtěl bych se soustředit na techniku, podat výkony, s nimiž budu spokojený, a vydat ze sebe maximum. Pak si myslím, že nějaký pěkný výsledek přijde sám.

V jakém závodě by se to mohlo podařit?

Asi ve sprintu. Těším se na něj. Může se v něm stát cokoliv. Je to zábava a takové maso. (usmívá se)

Jak může kontaktní závod, jakým je sprint, ovlivnit právě měkký sníh?

Kolizí a konfliktů bude myslím hodně, a to nejen kvůli pomalému a hlubokému sněhu. Situace bude vyhrocenější sama o sobě, protože jsme na mistrovství světa.

Vnímáte, jak každý rok stoupá vaše výkonnost?

Pozoruji, že se zlepšuju, Letos to bylo myslím vidět víc než loni. Cítím se v pohodě, ale uvidíme, jak se budu cítit po prvním závodě? Na posledních závodech jsem z fyzické kondice snad nejlepší pocity v životě.

Změnil jste proti minulosti něco v přípravě?

Spíš jsem přišel na to, co mě posouvá. Dostal jsem možnost vynechat mistrovství republiky a místo něj jsem v Itálii deset dní trénoval ve vysoké nadmořské výšce. To mně hodně pomohlo. Našel jsem si rytmus tréninků, které mě sedí a posouvají.