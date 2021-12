Účast běžkařů v Davosu je v ohrožení, servisní kamion měl nehodu na dálnici

Jejich kariéry se krátce prolnuly. Na MS 2017 v Lahti se devětatřicetiletý Bauer s lyžováním loučil, jednadvacetiletý Novák tam tehdy sbíral zkušenosti v elitní společnosti. Nyní prohání světovou špičku a je možné, že brzy povyskočí i na pódium. Bývalá česká hvězda ho má jako trenér polské reprezentace při SP pravidelně na očích.

„Klobouk dolů. Myslím, že to, co předvádí, je naprosto senzační. Po stíhacím závodě na 15 km volně v Ruce si ještě někdo mohl říkat, že tam neběželi někteří Norové a o něco se mu to zjednodušilo. Když výsledek ale zopakoval v Lillehammeru, byla to fantazie. Každý ho už musí brát vážně,“ říká trojnásobný olympijský medailista.

V čem vidíte jeho progres oproti minulým sezonám?

Do minulé sezony myslím závodil trochu na jistotu. Kdežto teď mi připadá, že jezdí víc agresívně, nebojí se zariskovat, a to může přinést top výsledky. Doufám, že se toho už bát nebude.

Novák zase pošilhával po medaili. Chybělo opravdu jen málo, litoval v cíli

Co jste říkal tomu, že v Lillehammeru na prvním mezičasu dokonce vedl?

V první chvíli jsem si skoro myslel, že časomíra ukazuje špatně. (směje se) V následujících kolech sice Michal trochu klesl, ale pořád bojoval o stupně vítězů. To nikdo nečekal. Předvedl skvělý start do sezony. Moc mě to těší. Myslím, že Michal o dost vyrostl, a poslední výsledky mu pomohou psychicky.

Má na to, aby se v dohledné době vyšvihl na pódium?

Tak to určitě. V předchozích závodech už k tomu měl očividně nakročeno. Vždycky může kteréhokoliv ze soupeřů potkat nějaká nepříjemnost. Proto je nutné být poblíž čelu závodu. Z dvacátého místa na pódium nikdo nedoskočí. Když se ale někdo zabydlí vepředu, začne si víc věřit.

Jaké s tím máte vlastní zkušenosti?

Když jsem byl v pohodě, jezdil jsem stylem všechno anebo nic. Pokud Michalovi vydrží forma, je to jenom otázka času, než ho budeme vídat na ještě vyšších příčkách. Na druhou stranu musí všichni pochopit, že špičkový výkon nelze opakovat každý den. Kdyby se v dalších závodech propadl řekněme do druhé desítky, tak to není tím, že by pátá místa byla náhodná.

Novák vypráví, jak se po závodě rozmrazit. Pokaždé na pódium útočit nebude

Co byste mu doporučil?

Aby o svých startech moc nepřemýšlel a do každého závodu šel s tím, že se chce na lyžích bavit a jet, co nejlíp. Bylo by dobré, aby na trať vyrážel nesvázaný a bez tlaku, že musí být zase do pětky. Když nebude kalkulovat o výsledcích, jde to skoro samo. Jak se nad tím začne moc dumat, tak se právě tím vytváří napětí. Toho by se měl, co uchránit.

Jenže Michal Novák, je právě přemýšlivý typ…

Pokud tím na sebe nenavalí nepřiměřenou tíhu, vadit by to nemělo. Michal asi ke sportu potřebuje trochu vědecký přístup. Myslím, že si chce všechno řídit a kontrolovat. Jsem ale rád, jak už jsem zmínil, že začal víc riskovat, a že ho lyžování pohltilo. Držím mu palce a budu rád, když se moje výsledky ocitnou v ohrožení. (usmívá se)