Ledecké se na olympijské sjezdovce Tofana dařilo už v obou trénincích, když skončila shodně šestá. To byl klíč k úspěchu v závodě. „V tréninku jsem si to zkoušela, myslím, že jsem měla lepší strategii a dost energie do závodu,“ uvažovala Ledecká.

Ledecká zazářila v Cortině. Ve větrném sjezdu získala třetí místo

Závod se jel kvůli silnému větru z nižšího startu. Oproti tréninkům tak byla trať kratší. „To mě mrzelo, protože v trénincích jsem měla nahoře dobré časy a dole jsem zpomalovala. Nakonec mi tu vrchní část, kde jsem se cítila líp, odstřihli. Ale o to víc jsem se mohla soustředit na spodní pasáž a zlepšit chyby z tréninků.“

Sledovala jízdy soupeřek

Na trati paradoxně necítila, že jede o medaile. „Vlastně jsem si celou dobu říkala, jak jedu blbě a že dělám spoustu chyb,“ přiznala. „Ale dole se mi konečně povedla zajet linie, kterou jsme plánovali, z toho mám radost.“

Závodnice se praly s hrbolatým podkladem. Ledecké pomohlo, že startovala až jako sedmnáctá a mohla si prohlédnout kritické pasáže. „Bylo to docela rodeo, všechny holky měly problémy. Viděla jsem pár jízd. Byl to sprint a každý malá chyba se počítala.“

Ledecká se před olympiádou dostává do formy, v super-G dojela devátá

Ledeckou potěšilo, že forma jde nahoru. „Cítím se na lyžích líp, ale pořád je na čem pracovat. Mám ještě spoustu rezerv, na kterých potřebuju zapracovat. Uvidíme, jak to půjde.“

Vypilovat nedokonalosti bude moc už v nedělním super-G, do kterého půjde posilněna dnešním úspěchem. „Vždycky chodím na start s velkou chutí a nezáleží na tom, jaký mám za sebou výsledek. Na závod se těším. Připravím se co nejlíp, abych byla silná a mohla si to užít.“