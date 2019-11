Lyžařka Martina Dubovská si ve finském Levi připsala nejlepší výsledek kariéry. V závodě Světového poháru skončila česká slalomářka na devátém místě. Prvenství slaví Američanka Mikaela Shiffrinová. Dařilo se i další české reprezentantce Gabriele Capové, která si připsala body za 24. příčku.

Martina Dubovská, Světový pohár v lyžování ve Špindlerově Mlýně | Foto: Deník/Michal Fanta

Dubovská startovala do prvního kola jako druhá v pořadí z českých závodnic s vysokým číslem 56. Od prvního mezičasu byla v těsném závěsu za vedoucí Slovenkou Petrou Vlhovou a nakonec do cíle dorazila se ztrátou dvou sekund a jedenácti setin, což jí stačilo na desáté místo. Úspěch českých barev v úvodní části závodu podtrhla Gabriela Capová, která prošla do druhého kola z osmadvacáté příčky.