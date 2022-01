Barevné olympijské motivy zdobí jejich vypracované bicepsy. „Nechali jsme se tetovat před dřívějšími olympiádami a šli jsme do toho i teď. Strašně mě to baví. Je super, že to pořád funguje,“ prohlásil pilot Dominik Dvořák, jehož čeká třetí olympijské vystoupení.