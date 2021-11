Kromě Indráčkové s Ulrichovou se do hry mohou dostat i Veronika Jenčová a Štěpánka Ptáčková.

„V Pekingu může skákat nejlepší čtyřicítka skokanek ze světového rankingu. Naše dvojiceje momentálně kolem třicátého místa a na čtyřicátou příčku má docela slušný polštář,“ uvedl reprezentační kouč českých žen Antonín Hájek.

Obě závodnice cítí velkou šanci závodit pod pěti kruhy. „Znamená to pro mě moc. Stejnějako pro každého sportovce by to byl splněný sen. Jestli se to povede, bude to velkápocta,“ líčila teprve sedmnáctiletá Ulrichová.

„Abych byla spokojená, musím v Pekingu předvést takové pokusy, za něž bych senemusela stydět. Výkony potřebuji stabilizovat,“ prohlásila o šest let starší Indráčková,která spolu s parťačkou nastoupí tento víkend v Nižném Tagilu k prvnímu dílu nového ročníku Světového poháru.

Cesta na obří můstky

Zimní olympijské hry budou obohaceny o závod smíšených týmů. „Ten se bude v Pekingu konat pod pěti kruhy vůbec poprvé, a to i s českou účastí,“ uvedl Jan Baier, místopředseda úseku skoků na lyžích.

Tým žen navíc krátce před olympiádou čeká další novinka. V kalendáři SP si skokanky nakonci ledna vyzkouší poprvé v ostrém závodě největší velký můstek světa v německém Willingenu.

„Bude to důležitý podnik pro celý skokanský svět. Jeho poznatky by mohly pomoci k tomu, aby se ženy jednou postavily na mamutí můstky,” dodal Baier.