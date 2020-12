Junior Mikyska po úspěšném debutu ve Finsku znovu českou štafetu rozbíhal a nezklamal. Předal jen s půlminutovou ztrátou na čelo, kterou nabral i kvůli pomalejší střelbě. "Tu střelbu jsem si hodně hlídal. Kluci mi říkali, že je tady ta střelnice hodně náročná, takže jsem střílel pomalu," řekl České televizi.

Štvrtecký, který v sestavě nahradil Tomáše Krupčíka, převzal štafetu na dvanáctém místě. Jednadvacetiletý reprezentant sice dohromady pětkrát dobíjel, ale vyhnul se trestnému kolu. Měl čtvrtý běžecký čas, přesto se propadl na čtrnáctou příčku a ztráta Čechů narostla na více než minutu.

Nejzkušenější český reprezentant Moravec dobíjel jen jednou vleže, ale po skvělé stojce nestačil na nejlepší v běhu. Na trati v závěrečném kole nabral půlminutu. Posunul české kvarteto na konec první desítky a vyslal Krčmáře do finiše se ztrátou minuty a tři čtvrtě.

Excelentní výkon

Krčmář předvedl excelentní výkon na střelnici, sestřelil všech deset terčů v nejrychlejším čase čtvrtého úseku. Spravil si tak chuť po sobotní stíhačce, kde se dvěma chybami na závěrečné položce připravil o šanci na lepší umístění.

"Jsem se zdravě naštval. Včera mě to vytočilo. Takhle se dělá biatlon. Takhle musím závodit celej rok, zdravě riskovat. Nic jsem nevymýšlel. Tu stojku si vůbec nepamatuju, prostě jsem přijel a najednou jsem měl odstříleno. Je to pro mě dobrá injekce," pochvaloval si stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu poté, co posunul český tým o pět míst dopředu. Na nejlepší Švédy ztratili Češi minutu a 35 sekund.

O vítězích rozhodla závěrečná střelba. Švéd Sebastian Samuelsson se hodně zdržel, protože se mu nedařilo dobít jeden náboj, ale norský lídr SP Johannes Thingnes Bö to nevyužil a musel na trestné kolo. I tak udrželi Norové druhou příčku se ztrátou 16,6 sekundy na Švédy. Severské velmoci si prohodily pořadí z Kontiolahti. Třetí místo z Finska zopakovali Němci.

Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu:

Muži - štafeta 4x7,5 km: 1. Švédsko (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) 1:16:31,5 (0 trest. okruhů + 8 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, Dale, T. Bö, J.T. Bö) -5,7 (1+11), 3. Německo (Lesser, Rees, Doll, Horn) -44,1 (0+7), 4. Rusko -1:13,5 (1+9), 5. ČR (Mikyska, Štvrtecký, Moravec, Krčmář) -1:35,1 (0+6), 6. Francie -1:51,3 (3+12).

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Röiselandová (Nor.) 29:04,6 (2 trestné okruhy), 2. Alimbekavová (Běl.) -13,9 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,8 (3), 4. H. Öbergová (Švéd.) -21,4 (0), 5. Knottenová (Nor.) -52,6 (0), 6. Wiererová (It.) -1:04,9 (2), 7. E. Öbergová (Švéd.) -1:11,8 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:13,9 (3), 9. Davidová (ČR) -1:22,0 (3), 10. Hauserová (Rak.) -1:31,6 (3), …Charvátová (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 26 závodů): 1. Röiselandová 271, 2. Alimbekavová 265, 3. H. Öbergová 259, 4. E. Öbergová 208, 5. Wiererová 185, 6. Preussová 184, …11. Davidová 153, 53. Charvátová 25, 64. Jislová (ČR) 3.