O tom, že Charvátová skvělé umístění z úvodu šampionátu nezopakuje, bylo jasno už po první střelecké položce. Česká biatlonistka po ní zamířila na tři trestné okruhy a bylo po nadějích. V dalším průběhu udělala další čtyři minely, což jí ve výsledku katapultovalo až do páté desítky celkového pořadí.

Další z českých reprezentantek Markéta Davidová se prezentovala jedním z nejrychlejších běžeckých časů z celého startovního pole, celkově byla pátá nejrychlejší. Ani ona se však nevyvyrovala nepřesnostem na střelnici a po třech chybách zakončila stíhačku na pětadvacáté příčce. Poslední z českých zástupkyň Eva Kristejn Puskarčíková chybovala čtyřikrát a skončila ještě dvě místa za Charvátovou.

Dramatický závod pro sebe nakonec získala Italka Wiererová, které přitom po sprintu patřilo až sedmé místo. Domácí závodnice jen jednou chybovala, zatímco její nejbližší soupeřky tak přesnou mušku neměly. Stříbro patří Němce Hermannové, bronz bere Norka Roiselandová.

Mistrovství světa v biatlonu (Anterselva, Itálie)



Ženy - stíhací závod (10 km): 1. Wiererová (It.) 29:22,0 (1 tr. okruh), 2. Hermannová (Něm.) -9,5 (3), 3. Röiselandová (Nor.) -13,8 (3), 4. Öbergová (Švéd.) -22,3 (2), 5. Hinzová (Něm.) -26,8 (1), 6. I. Fialková (SR) -35,7 (2), 7. Preussová (Něm.) -40,6 (2), 8. Hauserová (Rak.) -51,4 (1), 9. Bendikaová (Lot.) -1:03,2 (2), 10. Gasparinová (Švýc.) -1:07,4 (1), …25. Davidová -1:53,2 (3), 42. Charvátová -3:07,4 (7), 44. Kristejn Puskarčíková (všechny ČR) -3:12,8 (4).



Průběžné pořadí SP (po 15 z 24 závodů): 1. Wiererová 605 b., 2. Eckhoffová (Nor.) 545, 3. Öbergová 522, 4. Hermannová 513, 5. Röiselandová 489, 6. Tandrevoldová (Nor.) 411, …16. Davidová 280, 25. Charvátová 209, 34. Kristejn Puskarčíková 161, 61. Jislová (ČR) 40