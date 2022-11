„Menší limity ještě vnímám. Když jedu na sjezdovce, tak mám malinko strach. Necítím se zatím komfortně jako dřív. Potřebuji to do sebe znovu dostat, a to chvíli potrvá,“ říkala závodnice, která si na loňském juniorském mistrovství světa v ruském Krasnojarsku dojela v individuálním závodě pro stříbro.

„Jde to pomalu a zlehka. Na první dobrou to ale není tak hrozný,“ pokračovala devatenáctiletá lyžařka. „Skousnout, že nepojedu na olympiádu, bylo těžké. Člověk o tom sní, jde si za tím. A když je to na dosah, přijde zranění. Byla to pro mě strašná rána,“ vrátila se k nešťastné události.

Pohledná závodnice z Lučan nad Nisou si přeje, aby se jí zranění už konečně vyhýbala velkým obloukem. Po operaci kolena totiž podstoupila ještě drobný zákrok v oblasti ramena, což ale má svou historii.

„V lednu 2020 jsem si v něm přetrhala vazy a po operaci to nedělalo dobrotu. Teď se jednalo o vyčištění kloubu,“ vysvětlila Cholenská „Operace kolena se doufám povedla, ale musím přiznat, že mě po zákroku dlouho bolelo.“

Vrchol? Juniorské MS

Se starty nebude zatím pospíchat. „Letos ještě určitě nevyjedu. Musím hlavně hodně trénovat. Světový pohár půjde tentokrát malinko stranou, vrcholem pro mě bude na konci března juniorské mistrovství světa v Itálii. Tam už bych mohla být v pohodě,“ přála si členka Dukly Liberec.

Dostat se zpátky na dřívější úroveň není nikdy snadné. „Snad už jsem si všechno zlé vybrala. Připadám si silnější. Věřím, že nyní už vše půjde správným směrem. Dávám tomu všechno,“ prohlásila bojovně studentka jabloneckého sportovního gymnázia