Každý účastník her musí mít ve svém mobilu povinně nahranou aplikaci My2022. Už čtrnáct dnů před příletem na ZOH (konají se od 4. do 20. února) do ní olympionici musí každý den zadávat kvůli covidové bezinfekčnosti informace o svém zdravotním stavu a tělesné teplotě.

Bude Čína špehovat sportovce? Západ fasuje telefony, česká výprava je v klidu

Ovšem v souvislosti s bezpečnostními riziky při pobytu v Číně se mluví nejen o používání vlastního chytrého telefonu, ale i o zmíněné aplikaci. Podle odborné analýzy, kterou vypracovala skupina pro kybernetickou bezpečnost Citizen Lab z univerzity v Torontu, jsou v ní zjevné chyby.

Experti varují

Autoři analýzy, které citoval server BBC, tvrdí, že se mimo jiné dá snadno zamezit šifrování, jenž chrání například přenášení zvuků a souborů. Zranitelné jsou prý i zdravotní formuláře. Zejména u citlivých lékařských informací není jasné, kdo by se k nim mohl dostat. Kromě toho je pravděpodobné, že privátní údaje budou snadným cílem pro útoky hackerů.

„Čínské zákony o bezpečnosti dat se neshodují se západními hodnotami týkající se soukromí, osobní svobody a nenabízejí obvyklou ochranu,“ stojí ve zprávě kanadských expertů.

Konec nadějí. Samková definitivně potvrdila, že se na olympiádě nepředstaví

Čínská média varovné signály před aplikaci My2022 odmítla. „Soukromí všech účastníků pekingské olympiády bude zajištěno a že instalace aplikace, která je důležitá při zjišťování covidu, není povinná,“ ohradil se komunistický list Global Times.

Seznam zakázaných slov

Podle Citizen Lab představuje aplikace, kterou budou používat sportovci, doprovod a média, nejen bezpečnostní rizika, ale obsahuje i prvky, které v žádném případě nesouvisejí s monitorováním koronaviru.

Ledecká se před olympiádou dostává do formy, v super-G dojela devátá

Zpráva z Toronta upozorňuje i na cenzuru. V aplikaci jsou nahrané politicky citlivé výroky, zmínky o porušování lidských práv a jména významných čínských soudruhů. Když dojde k napsání nepatřičných výrazů, příslušná funkce nahlásí „nevhodný“ obsah a může následovat postih. Ten by se pravděpodobně týkal odebrání akreditace.

Hradilka v Pekingu špehovali tajní

Poprvé Vavřinec Hradilek startoval na OH 2008 v Pekingu, o čtyři roky později v Londýně vybojoval ve vodním slalomu stříbro. „Říkám si, zaplať Pánbůh, že na mé první olympiádě kybernetické hrozby nenabraly takové rozměry. Čínský komunistický režim byl pro mě vždycky znepokojivý, ale před čtrnácti lety žádné aplikace nebyly. Jedna redakce mě vybavila mobilem s barevným displejem a docela dobrým foťákem. Psal jsem jim blog a posílal fotky. To by dneska asi nešlo. Doba byla pozitivnější, i když si vzpomínám, že když jsme ve volném čase vyrazili do města, sledovali nás nenápadní chlapíci. Spíš to bylo úsměvný. Teď ale bude mít každý v kapse přístroj, který všechno zaznamená. Může to být psychicky náročnější, ale myslím, že většina sportovců to řešit nebude. Moc jim nezávidím a nevím, jestli bych se ve svých letech rozhodl do Pekingu cestovat. Snad se ale to hlavní bude odehrávat na sportovištích,“ přeje si čtyřiatřicetiletý kajakář.