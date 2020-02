Kariéra biatlonisty Ondřeje Moravce se nejspíš brzy uzavře. Devítinásobný medailista z mistrovství světa a olympiád totiž už neplánuje, že by jel za dva roky na hry do Pekingu.

Český biatlonista Ondřej Moravec. | Foto: ČTK

"V Pekingu stoprocentně nebudu. To můžu tady teď hned podepsat. To jsou dva roky neskutečné dřiny. Laik si neumí představit, co to je," řekl pětatřicetiletý Moravec novinářům na mistrovství světa v italské Anterselvě. Ani čtvrteční zisk bronzu se smíšenou štafetou na tom nic nezmění. "Ne, rozhodně ne," konstatoval.