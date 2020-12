Davidová výborně odstartovala. Po nule na první položce a zaškobrtnutí vítězky sprintu Bělorusky Dzinary Alimbekavové se ve druhém kole dostala do čela závodu. Z toho ale rychle zmizela, protože od druhé střelby nechala vždy jeden nesestřelený terč.

Tentokrát Davidová ani nepatřila k nejrychlejším na trati, kde se značnou část závodu pohybovala osamoceně. Podobně jako jiné biatlonistky se často ocitla na hranici pádu. "Ta trať je šílená. Jak sněží, nemůžu mít brýle a není nic vidět, tak jsem jela poslepu," posteskla si v rozhovoru pro Českou televizi.

Třiadvacetiletá biatlonistka udržela postavení v první desítce, kde se umístila potřetí v sezoně. "Se střelbou jsem docela spokojená. Na poslední položce se mi zasekl náboj, tak jsem se tím nechala trochu rozhodit, ale jinak ty jedničky nejsou špatné," dodala Davidová.

Při střelbě zcela selhala Charvátová. Po položkách vleže mohla s jednou chybou bojovat o umístění ve dvacítce, ale vestoje netrefila ani jeden z deseti terčů a do závěrečného běžeckého kola se už nevydala.

První výhru v tomto ročníku SP vybojovala Olsbuová Röiselandová, která se navzdory dvěma chybám posunula do čela ze čtvrté příčky po sprintu. Pomohl jí k tomu výborný běh a rychlá střelba.

Vítězka sprintu Alimbekavová znovu střílela čistě, ale na Norku ztratila bezmála 14 sekund. Na třetí místo se v závěrečném kole dostala Francouzka Julia Simonová.

Toto kolo SP v Hochfilzenu uzavře od 14:00 mužská štafeta. Češi do ní nastoupí ve složení Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký, Ondřej Moravec a Michal Krčmář.

Výsledky SP v biatlonu v Hochfilzenu:

Ženy - stíhací závod 10 km: 1. Röiselandová (Nor.) 29:04,6 (2 trestné okruhy), 2. Alimbekavová (Běl.) -13,9 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,8 (3), 4. H. Öbergová (Švéd.) -21,4 (0), 5. Knottenová (Nor.) -52,6 (0), 6. Wiererová (It.) -1:04,9 (2), 7. E. Öbergová (Švéd.) -1:11,8 (3), 8. Preussová (Něm.) -1:13,9 (3), 9. Davidová (ČR) -1:22,0 (3), 10. Hauserová (Rak.) -1:31,6 (3), …Charvátová (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 26 závodů): 1. Röiselandová 271, 2. Alimbekavová 265, 3. H. Öbergová 259, 4. E. Öbergová 208, 5. Wiererová 185, 6. Preussová 184, …11. Davidová 153, 53. Charvátová 25, 64. Jislová (ČR) 3.

Od 14:00 štafeta 4x7,5 km muži.