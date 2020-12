Davidová se postarala o nejlepší český výsledek v aktuálním ročníku SP. Sice střílela pomaleji než její konkurentky, ale při úvodních třech zastávkách mířila přesně a k závěrečné položce přijela společně s Olsbuovou Röiselandovou v čele závodu. Tentokrát ale jeden terč minula a propadla se ještě za Italku Dorotheu Wiererovou a Norku Tiril Eckhoffovou, které střílely přesně.

Po třech chybách ve sprintu a čtyřech ve stíhačce byla i tak Davidová s dnešní střelbou více než spokojená. "Udělala jsem pro to fakt maximum. Včera jsme ještě trochu s Egilem (trenérem Gjellandem) měnili polohu. Zjistili jsme, co bylo ve stíhačce špatně. Jedna rána se stane, popravdě ani nevím, kde byla," řekla České televizi.

V závěrečném kole se Davidová na medailovou příčku posunout nedokázala. Na bronzovou Wiererovou nakonec ztratila 6,1 sekundy. Pátou Němku Denise Herrmannovou za sebou nechala o 3,6 sekundy. "Poslední kolo jsem se modlila, aby Denise neměla víc sil než já, protože jsem byla fakt hotová."

Dnešní výkon je pro Davidovou povzbuzením před Vánoci. "Jsem ráda za tu střelbu. To, že jsem se trefila, byla pro mě asi největší vzpruha," dodala třiadvacetiletá závodnice.

Na druhou příčku se posunula vítězka sprintu a stíhačky Eckhoffová. Druhá česká reprezentantka Eva Puskarčíková obsadila s pěti chybami 29. příčku. Ještě o příčku hůře dopadl v mužském závodu Ondřej Moravec, který po třech chybách při úvodní položce uzavíral třicetičlenné startovní pole.

Lépe si vedl Krčmář, který si situaci zkomplikoval na úvodní položce. Tam udělal jednu chybu, zatímco šestnáct závodníků odjelo bez zastávky na trestném kole. "Jednička na začátek byla hrozně moc, škoda. Druhé, třetí kolo jsem furt něco sjížděl a stálo to strašně sil, které pak možná chyběly v závěru," řekl České televizi.

Devětadvacetiletý český reprezentant pak přidal ještě jednu chybu vestoje a do cíle dorazil v závěru druhé dvacítky. Dnešní 19. místo je ale jeho nejlepší umístění během uplynulých dvou týdnů v Hochfilzenu.

Poprvé v této sezoně Světového poháru vyhrál třiatřicetiletý Němec Arnd Peiffer. Opíral se o čistou střelbu, ve finiši předstihl Švéda Martina Ponsiluomu a premiérově vyhrál závod s hromadným startem. Na třetí příčku se v závěrečném kole probojoval Nor Tarjei Bö.

SP bude po vánoční pauze pokračovat od 8. ledna dvěma koly v německém Oberhofu.

Muži (15 km): 1. Peiffer (Něm.) 35:53,3 (0 trest. kol), 2. Ponsiluoma (Švéd.) -1,3 (1), 3. T. Bö (Nor.) -9,3 (1), 4. Doll (Něm.) -11,7 (1), 5. Jacquelin (Fr.) -22,4 (2), 6. Laegreid -25,0 (1), 7. J.T. Bö (oba Nor.) -25,9 (3), 8. Samuelsson (Švéd.) -29,3 (2), 9. Fillon Maillet (Fr.) -32,4 (2), 10. Loginov (Rus.) -32,8 (2), …19. Krčmář -1:23,1 (2), 30. Moravec (oba ČR) -4:24,8 (3).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. J.T. Bö 428 b., 2. Laegreid 373, 3. Samuelsson 344, 4. Dale (Nor.) 340, 5. Fillon Maillet 339, 6. Jacquelin 324, …21. Krčmář 169, 26. Moravec 109, 70. Krupčík (ČR) 1.



Ženy (12,5 km): 1. Röiselandová 34:05,4 (1), 2. Eckhoffová (obě Nor.) -14,0 (1), 3. Wiererová (It.) -26,9 (1), 4. Davidová (ČR) -33,0 (1), 5. Herrmannová (Něm.) -36,6 (2), 6. E. Öbergová (Švéd.) -42,4 (2), 7. Simonová (Fr.) -47,8 (3), 8. Hauserová (Rak.) -49,2 (3), 9. Preussová -49,2 (3), 10. Hettichová (obě Něm.) -56,5 (0), …29. Puskarčíková (ČR) -4:33,6 (5).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 26 závodů): 1. Röiselandová 415, 2. H. Öbergová (Švéd.) 378, 3. Eckhoffová 346, 4. E. Öbergová 334, 5. Alimbekavová (Běl.) 326, 6. Wiererová 304, …11. Davidová 237, 48. Puskarčíková 38, 56. Charvátová 25, 64. Jislová (obě ČR) 20.