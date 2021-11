Pocity z porovnání aktuální výkonnosti se špičkovými závodníky z Norska a Francie popsal pro Deník šéftrenér Ondřej Rybář. „Kontrolní závody v Sjusjøenu pro nás byly takovým vyvrcholením přípravy. Konkurence tam byla vynikající, řekl bych „svěťáková“. Mohli jsme se tam porovnat běžecky i střelecky, to jsou nejlepší kontrolní závody,“ pochvaloval si Rybář.

Nominace českého týmu:

Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík.

Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková, Tereza Vinklárková.

Potvrdilo se, že hlavní hvězdou českého výběru zůstává Markéta Davidová. Ona by měla tým výsledkově táhnout. „U žen bylo evidentní, že Markéta jezdila se špičkou. To nám dodává trošku klidu, že je tam, kde by měla být. Já doufám, že ze zbytku týmu opadla nervozita z prvních závodů,“ povídal trenér.

Naopak mužská část reprezentace v závěrečné přípravě moc nezářila. „Byly to takové první závody před sezonou. Hodnotím to proto s odstupem. Určitě to nebylo nic špatného, ale rozhodně bychom raději viděli, kdyby se kluci pohybovali vepředu,“ konstatoval český trenér.

Sbírání zkušeností

Zejména u mladších závodníků a závodnic je klíčovým faktorem nutnost nasbírat zkušenosti s kláním na nejvyšší úrovni. Ta se totiž natrénovat nedá. „Mezi sebou kluci a holky závodit umí, ale když se mají porovnat s norskou nebo francouzskou elitou, je to trošku jiný pocit. Je dobře, že jsme měli možnost tohoto srovnání. Všechno ale opravdu ukážou až ostré závody,“ očekává Rybář.

Pak se uvidí, jak na tom kdo v olympijské sezoně je. „U kluků jsem pozoroval jisté smíření s tím, že mají šanci se dostat na olympiádu jak ze Světového poháru, tak IBU Cupu. Bylo to tedy spíš jen o tom, kde sezonu odstartují. Musím přiznat, že jsem viděl roky, kdy to bylo daleko nervóznější,“ dodal trenér.