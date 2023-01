Neumannová zpátky na běžkách. Ambice mě už přešly, říká. Dá si skleničku vína

Davidovou nepotkal vytrvalostní závod v Německu v ideálním rozpoložení, dvě chyby odsoudily populární Makulu na osmnácté místo. „Samozřejmě závody s nulou se jezdí lépe. Bohužel byla na ležce vždy jedna chyba. Nejsem si vědoma, co jsem dělala špatně. Za jedna se může stát, ale při dlouhém závodě je to moc,“ uvědomovala si mistryně světa z vytrvalostního závodu ve slovinské Pokljuce z roku 2021.

Žádne konkrétní cíle

Kromě podprůměrného čtvrtečního závodu se Davidová v letošní sezoně prezentuje stabilními výkony, které často šestadvacetiletou biatlonistku vynáší do elitní desítky.

I přestože jsou v celkovém pořadí před Davidovou závodnice bodově velmi blízko, zůstává sympatická blondýnka skromná a nedává si žádné konkrétní cíle. „Číselné cíle úplně nemám, ráda bych závodila tak, aby mě to bavilo abych z toho měla radost. To je můj největší cíl do každé sezony. Uvidíme, jak se to bude dařit,“ říká pokorně Davidová.

Jislova se vrací do formy

Po odchodech Gabriely Koukalové a Veroniky Vítkové to vypadalo, že bude táhnout prapor ženské reprezentace pouze Davidová, nakonec je ale vše jinak. V loňské sezoně skončila Jessica Jislová v celkovém pořadí Světového poháru na sedmnáctém místě, v tom letošním se po vlažnějším začátku začíná dostávat do loňské formy.

Osmadvacetiletá závodnice pokosila v Ruhpoldingu všechny terče, což znamenalo slušné čtrnácté místo. „Jsem spokojená i vzhledem k neděli. Masáky jsou za odměnu, a tohle by si odměnu zasloužilo. Už od druhé ležky jsem byla strašně nervózní. Jsem ráda, že jsem to ustála. Na poslední ránu jsem si počkala, protože jsem si říkala, že už se prostě musí dostřelit,“ popsala Jisslová klíčový moment závodu, který ji posunul na jednatřicáté místo v celkovém hodnocení.

Podobně jako Markéta Davidová se i Jislová zdráhá konkrétnějších cílů v aktuální sezoně„Žádné konkrétní cíle si nedávám, nechci na sebe vyvíjet zbytečný tlak. Ráda bych navázala na to, co jsem dělala vloni,“říká milovnice atletiky či ledního hokeje.

Po dnu odpočinku čeká ženy v sobotu štafetový závod, v neděli je na programu závod s hromadným startem na 12,5 kilometru.Markéta Davidová bude tradičně patřit do širšího okruhu favoritek, k dosáhnutí medailových pozic vede a posunu v celkovém pořadí povede dobrá střelba.