A úvodní trimestr letošní sezony Světového poháru jeho slova potvrdil. Obavy rozhodně nejsou na místě. Hned začátek ukázal, že česká reprezentace se vydala správným směrem.

Biatlonisté ukrojili z prvního roku olympijského cyklu tři podniky Světového poháru, ve kterých o sobě dávali Češi hodně vědět.

Spousta nových vjemů. Sport má teď pro mě jiný náboj, přiznává Michal Krčmář

Zářily stálice posledních let. Pětadvacetiletá Markéta Davidová se blýskla stříbrem ve sprintu a bronzem ve stíhačce v Hochfilzenu. Roli nejzkušenějšího člena české enklávy potvrdil jednatřicetiletý Michal Krčmář, který byl z osmi závodů pětkrát v top patnáctce.

Vidět ale byli i benjamínci. Třiadvacetiletý Jakub Štvrtecký zajel osmým místem ve sprintu v Hochfilzenu životní výsledek, o rok mladší Tomáš Mikyska bodoval v pěti ze sedmi závodů.

Rychlejší střelba

„Jsme rádi za závody, které se povedly, ale musíme být i ostražití a před ničím se neschovávat,“ hodnotil úvodní trimestr sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář.

Pozitiva převládají, Rybář vypíchl progres Davidové. „Markéta ukázala, že patří do světové špičky. Navíc se výrazně posunula ve střelbě, kde udělala ohromný kus práce. Cením si toho, že se nebála a přenesla do svěťáku to, co předváděla v testovacích závodech,“ zdůraznil.

Mistryně světa začala střílet na jeden nádech, díky čemuž zrychlila na položce o zhruba osm sekund. Je ráda, že změna přinesla kýžený efekt v podobě druhého a třetího místa. „Moc si toho vážím. Každá medaile nebo umístění v top šesti je super,“ svěřila se Davidová.

„Není moc závodníků, kteří jsou schopni udělat změnu a hned ji prodat. Většinou přijde strach a nechcete udělat chybu. Markéta je ale typem, který chce vyhrávat a ví, že tohle je cesta. Najet proti nejlepším závodnicím osm vteřin na trati je těžké, ale tady může ušetřit čas na položce,“ chválil Rybář pro ČTK.

Jsem soudná. Prostě přišel čas odejít, vysvětluje své rozhodnutí Puskarčíková

Potěšil ho i Krčmář. „Michal na tom nebyl ani vloni špatně, ale teď má klid. Možná je to i tím, že je čerstvým otcem a je uvolněnější,“ pousmál se Rybář.

Krčmář ocenil změny v týmu. K mužům se vrátil trenér Michael Málek, střelbu má na povel olympijský vítěz v malorážce Matthew Emmons. „Michael Málek má velmi podobný rukopis, jako měl Ondra Rybář. Navíc s Michaelem jsme dřívější spolupráci, zakončenou v Pchjongčchangu, vlastně jen obnovili. Takže jsme se prostě jen vrátili k tomu, co bylo osvědčené a fungovalo,“ potvrdil Krčmář v nedávném rozhovoru pro Deník. „Příchod Matta je hezké, ale i funkční, oživení realizačního týmu. Matt je ohromná střelecká persona a přinesl hodně nových věcí,“ pochvaloval si.

Ondřej RybářZdroj: Deník/Lenka Klimentová

Postupně si sedá nový servisní tým, který ale potřebuje ještě čas. Po příchodu rakouského experta Benjamina Edera, který je zodpovědný za broušení lyží, se stal novým šéfem servismanů Nor Ole Björn Tretterud.

„V materiálu jsme udělali kus práce. Bylo vidět, že jsme v některých závodech měli lyže, které patřily k nejlepším. Byly ale i závody, kdy jsme z toho měli těžkou hlavu. Ať už výběrem lyží nebo namazáním. V tom nás čeká spousta práce,“ uvedl Rybář.

Poslepovaná biatlonistka. Od každého trenéra jsem si něco vzala, tvrdí Jislová

Světový pohár bude pokračovat až 5. ledna. Čeští biatlonisté se upínají k mistrovství světa v německém Oberhofu a domácímu svěťáku v Novém Městě na Moravě. Příslibem jsou kromě Krčmáře i mladíci Štvrtecký a Mikyska. „Víme, že kluci prochází generační obměnou, a výsledky ukazují, že to ovoce začíná dozrávat. Dává nám to náboj do dalšího trimestru, mistrovství světa a Světového poháru v Novém Městě na Moravě,“ dodal Rybář.