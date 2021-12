Davidová vyrážela do stíhačky z dvacátého místa po sprintu, při první ležce jednou minula a o dvě místa klesla. Ve zbytku závodu už ale jen stoupala výsledkovou listinou. Druhou ležku a první stojku odstřílela přesně a rázem běžela sedmá. Po poslední stojce sice musela na jedno trestné kolo, ale chybovaly i soupeřky, Davidová byla šestá a stejně závod i dokončila.

"Cítila jsem se o kus líp a musím pochválit servis za lyže, protože to bylo super. Mrzí mě rány vedle, hlavně ležka, ale chybovalo se dost, takže za dva je ve výsledku dobrá střelba," řekla Davidová v České televizi. "Tenhle závod jsem potřebovala. Doufám, že mi to pomůže, zvládnu na to navázat a budu se cítit líp," řekla směrem k příštímu týdnu a závodům v Annecy.

Letošní sezonu zahájila Davidová vítězstvím ve vytrvalostním závodu a poté skončila čtyřikrát ve druhé desítce. Šestým místem si ve stíhacím závodu vyrovnala mezi elitou své maximum, které poprvé zajela v minulé sezoně v březnu v Novém Městě na Moravě.

Ze čtyřicátého na 29. místo se posunula Jessica Jislová. Další Češky už nebodovaly - Lucie Charvátová byla 44., Eva Puskarčíková deset míst za ní a Tereza Vinklárková 56.

Vyhrála Norka Marte Röiselandová. Vedoucí žena SP předvedla skvělou stíhačku. Startovala s odstupem padesáti sekund za vítězkou sprintu Hannou Solaovou. Běloruska ale chybovala třikrát vstoje a Norka skvělým finišem soupeřku dojela a vyhrála. Třetí byla Švédka Elvira Öbergová.