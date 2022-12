Olympijská šampionka z Pchjongčchangu a mistryně světa z roku 2019 Öbergová porazila o 36,5 sekundy bezchybně střílející Norku Ingrid Landmark Tandrevoldovou. Třetí skončila s jednou chybou Italka Lisa Vittozziová.

Krčmář vstoupil do sezony třináctým místem. Zvítězil Švéd Ponsiluoma

Kariérní maximum si vylepšila Tereza Voborníková. Dvojnásobná juniorská mistryně světa minula stejně jako Davidová poslední terč, byl to ale její jediný omyl a skončila dvaadvacátá. „Myslím, že bych stejně ty čtyři nuly nedala. Když jsem tedy tu poslední ránu nedala, jen jsem se usmála, protože mi to bylo dopředu jasné,“ podotkla Voborníková. „Nervozita před startem byla obrovská, ale na stadionu to ze mě spadlo,“ doplnila.

Bodovala ještě Eliška Václavíková na 39. místě. Jessica Jislová byla 54. a Lucie Charvátová skončila po sedmi chybách devětasedmdesátá.

Poslední rána rozhodla

Pětadvacetiletá Davidová zahájila závod v červeném dresu úřadující šampionky disciplíny. Díky sedmému nejrychlejšímu běhu se od úvodu pohybovala na předních příčkách. Výrazně zrychlila i při střelbě, kde měla pátý čas.

„Nepřišlo mi to jako rychlopalba. Na mě tedy asi jo, když jsme zvyklí na položky za 32 vteřin, ale nepřišlo mi, že bych se to snažila nějak urychlovat. Ty chyby z toho nepramenily,“ uvedla Davidová.

Navzdory chybě při první položce vestoje, kde minula druhou ránu, měla do poslední položky šanci atakovat stupně vítězů. Stejně jako na olympijských hrách v Pekingu ale minula poslední ránu a propadla se mimo první pětku.

„Běželo se mi docela dobře a z prvního závodu mám dobrý pocit. Předvedla jsem to, na co bylo, a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Není dobré dělat z prvního závodu sezony nějaké závěry, takže to nechám otevřené,“ dodala Davidová.

Těžký trénink. Sníh mizel před očima, brali jsme si staré lyže, prozradil Krčmář

Öbergová navázala na úterní triumf krajana Martina Ponsiluomy a připsala si šesté vítězství v SP. Do sobotního sprintu oblékne žlutý dres pro vedoucí závodnici seriálu. "Bude to pěkné. Minulý rok jsem si to po prvním závodě nemohla zkusit a jsem šťastná, že se to teď povedlo. Odpočinu si a pokusím se na to navázat," dodala Öbergová.

Obhájkyně celkového vítězství ve Světovém poháru Norka Marte Olsbuová Röiselandová i její krajanka a předloňská vítězka velkého glóbu Tiril Eckhofová na startu chyběly kvůli zdravotním potížím po prodělaném covidu-19. Ruské a běloruské závodnice nesmí závodit kvůli válce na Ukrajině.

Program v Kontiolahti pokračuje ve čtvrtek štafetami.

SP v biatlonu v Kontiolahti (Finsko):



Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 43:53,8 (1 trest. minuta), 2. Tandrevoldová (Nor.) -36,5 (0), 3. Vittozziová (It.) -39,7 (1), 4. Voigtová (Něm.) -1:00,5 (0), 5. Simonová (Fr.) -1:11,9 (1), 6. Herrmannová-Wicková (Něm.) -1:31,4 (2), 7. Davidová -1:37,6 (2), …22. Voborníková -3:18,8 (1), 39. Václavíková -4:35,0 (1), 54. Jislová -6:09,1 (3), 79. Charvátová (všechny ČR) -9:15,5 (7).