Lucie Charvátová byla nejlepší z českých závodnic v biatlonovém závodě s hromadným startem v rámci světového poháru ve francouzském Annecy. Zvítězila Tiril Eckhoffová.

Lucie Charvátová | Foto: ČTK

Norská biatlonistka tak zakončila zastávku světového poháru v Annecy třetím triumfem. Do třetí střelby jí sice tentokrát vzdorovala velezkušená Finka Mäkäräinenová, pak ale dvakrát netrefila a nebylo co řešit. V cíli měla Eckhoffová více než minutu a půl velký náskok na zbytek světa. Do čela světového poháru se ale vrátila Italka Wiererová, které k tomu stačila druhá příčka, třetí skončila Linn Perssonová ze Švédska.