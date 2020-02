Po úvodním kole patřila první přička právě Kobayashimu, ten však nezvládl situaci a ve druhém dějství předvedl skok o délce 110 metrů, což bylo o více než třicet metrů méně než v prvním vystoupení. Selhání jej katapultovalo z první pozice až na šestnáctou a přisoudilo vítězství jeho reprezentačnímu parťákovi.

Sato ukázal o poznání vyrovnanější výkonnost, když nejprve skočil 138,5 metru a posléze dolétl do vzdálenosti 137 metrů. Celkově tak o více než devět bodů překonal Rakušana Stefana Krafta. Body za třetí místo si připsal Dawid Kubacki z Polska.

Uspěl i český skokan Roman Koudelka. Ten už v prvním kole předvedl výkon, který jej zařadil do první desítky. A po jeho druhém skoku bylo jasné, že si postavení mezi elitou udržel. Nakonec si ještě polepšil z osmého místa na sedmé, což by byl jeho nejlepší výsledek v aktuální sezóně. Navíc dodatečně diskvalifikovali Rakušana Hoerla, což v konečném pořadí znamanelo dokonce šestou příčku. Překonal tak i osmé místo z Garmisch-Partenkirchenu.Viktor Polášek a Vojtěch Štursa nepostoupili do druhého kola. Polášek byl dvaatřicátý, Štursa uzavíral čtvrtou desítku.