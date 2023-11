Láká ho čtvrtý start pod olympijskými kruhy v Turíně a Cortině d’Ampezzo. Jenže informace, že kvůli neuskutečněným plánům na opravu historické trati pro boby, saně a skeleton se v roce 2026 bude závodit mimo Itálii, Dominika Dvořáka velice zarmoutila.

„Vůbec se mi to nelíbí a mrzí mě to. Když nebudeme s ostatními sportovci na jednom místě, tak to ztratí kouzlo olympiády. Nevím, jak se na to dívají ostatní bobisté, ještě jsem se o tom s nikým z ciziny nebavil, ale myslím, že to musí každého štvát. Přijde mi to jako obyčejný svěťák a navíc ještě se sáňkaři,“ kroutil hlavou pilot českého čtyřbobu.

Mluví se o tom, že by se olympijské soutěže mohly uskutečnit v ledovém korytu v Innsbrucku. „Je to asi nejlogičtější varianta, od Cortiny to tam je myslím nejbliž, ale bude to bez atmosféry,“ pokračoval rozladěně Dominik Dvořák, jehož čeká návrat k závodům.

Přednost dostane čtyřbob

Byl to pech, když si krátce před lednovým mistrovství světa ve Svatém Mořici přetrhl meniskus v levém koleně. Po operaci a následné rehabilitaci, kdy musel šest týdnů dávat pozor, aby na operovanou nohu nedošlápl, je nyní připravený na výzvy nadcházející sezony.

První ostrá zkouška. Jsem jako táta, říká pilot Dvořák o nové posádce čtyřbobu

Jednou z novinek je to, že se bude víc soustředit na čtyřku než na dvojbob. „Je to z toho důvodu, že po operaci mám kvůli chrupavce ještě další omezení. Nejsem v takové fazoně jako v předchozích letech. Tento hendikep se na čtyřbobu při roztlačování spíš rozprostře mezi početnější posádku. Když budou brzdaři v dobré formě, můžeme pomýšlet na dobré výsledky,“ vysvětlil člen Olympu Praha.

V reprezentaci se proti minulosti rozšířil počet pilotů. „Měl bych nastupovat v posádce s Dominikem Záleským, Davidem Burešem a Michalem Dobešem. Úvodní podnik Světového poháru v Číně jsme kvůli vysokým nákladům vynechali, ale budu se soustředit na další dva podniky,“ zmínil prosincové akce v La Plagne, kam v pondělí český tým vyráží, a právě v Innsbrucku, přičemž v rakouském středisku se uskuteční i ME čtyřek.

Musí prokázat, že je česká jednička

Díky větší konkurenci v českém týmu mohou na starty v elitním seriálu pomýšlet i Adam Dobeš, Matěj Běhounek nebo Jáchym Procházka. „Kluci to budou mít těžší, jelikož na jediném konkurenceschopném čtyřbobu pojedu zatím já. Další dva nemají takové parametry,“ konstatoval rodák z Prahy.

„Jednoznačně však vítám, že se naše řady rozšířily. Soutěživost roste nejen mezi piloty, ale i mezi brzdaři, a z toho může růst výkonnost nás všech,“ pokračoval s tím, že nikdo nemá nic jistého. „Kluci se mi snaží šlapat na paty, všichni musíme tvrdě makat,“ sdělil.

„Do závodů jsem vždycky nastupoval s tím, že chci být nejlepší na světě, ale teď musím prokázat, že jsem česká jednička,“ prohlásil jednatřicetiletý závodník, přičemž jeden z jeho rivalů Adam Dobeš se nechal slyšet, že cílem je Dominika prohánět. Tak se nechme překvapit.

Až po dvou zmíněných startech v závěru roku, se může Dominik Dvořák vážněji zaobírat vzdálenějšími výhledy a ambicemi. „Uvidí se, jak na tom budu zdravotně, jestli se koleno nepostaví proti a jak se uvedou reprezentační konkurenti,“ dodal.