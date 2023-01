Dubovská chce v Záhřebu navázat na úspěchy. Kratší trať by mi měla sedět, říká

Co bylo potřeba nováčky naučit?

Ten, kdo náš sport zblízka nezná, vůbec neví, co bobování obnáší. Jsem rád, že na nováčcích byly znát pokroky. Vlastně to nakopávalo i mě. Bylo fajn vidět, jak jsou kluci do bobů zapálení. Baví mě, jak je to baví.

O jaké dovednosti se konkrétně jednalo?

Možná to zní vtipně, ale bobování není jen o tom řítit se ledovým korytem. Jedná se o spousta věcí kolem. Úplným základem je otočit bob na kozu, aby se na něm dalo pracovat. Důležité je vědět, jak správně nasadit nože, jak je nabrousit, jak bob otočit zpátky a jak ho naložit do auta. Kromě toho bylo potřeba poznat, jak vypadají a probíhají závody, a zvládnout techniku roztlačení bodu a naskočení do kokpitu.

Jak náročné bylo pro vás vžít se do role učitele?

Na rozdíl od minulých čtyř let, kdy jsme se starými parťáky řešili naprosté detaily, jsem nyní sestoupil na úplný základ. Zaučovat nováčky není nic snadného. Kdyby přišel do zajeté posádky jeden, okouká to od zkušených. Ale jak mám v podstatě nový tým, tak si posádka musí všechno osahat. Jsem jako jejich táta. (směje se) A to i proto, že kluci jsou téměř o deset let mladší než já.

V jakém složení nastoupíte a jaké můžete mít ambice?

Nemůžeme myslet moc vysoko. Vždycky na začátku sezony říkám, že první závody ukážou, jak na tom budeme. Složení se určí podle tréninků. Nových kluků mám v týmu víc, a tak se o sestavě budeme bavit s trenérem. Pravděpodobně se ale rýsuje složení s Dominikem Záleským na brzdě, Davidem Burešem na levém křídle a Jáchymem Procházkou na pravém.

Co se dá od vystoupení ve SP očekávat?

Je skvělé být zpátky mezi elitou. Jsem zvědavý, jak bude naše kvarteto vypadat. Úroveň světového poháru je výš, ale v evropském poháru bylo zřejmé, že se závod od závodu lepšíme. Teď se všichni těšíme, že by se mohlo jednat o další impuls.