GLOSA: Tak trochu zvláštní ruská škola. Za medailemi se skrývá brutalita

Jednou z nejčerstvějších akcí je i případ z olympijských her v Pekingu. Patnáctiletá Kamila Valijevová se v Číně představila navzdoy pozitivnímu dopingovému testu, který byl nalezen po prosincovém mistrovství Ruska. A právě realizační tým v čele Tutberidzeovou je hlavním podezřelým v dopingové kauze.

Mladičká Valijevová byla před poslední disciplínou na průběžném prvním místě, při volné chybě ale udělala při velmi náročném programu řadu chyb a jízdu nakonec dokončila v slzách - celkově z toho bylo čtvrté místo. „Proč ses na to vykašlala? Proč jsi nebojovala dál? Vysvětli mi to! Proč? Po tom axelu ses na to vykašlala. Proč?“ naléhala na zcela zničenou Kamilu Valijevovou Tutberidzeová - dáma s blonďatými loknami a černou rouškou, nad kterou se nesouhlasně mračilo výrazně namalované obočí.

Zdroj: Youtube

Chování ruské trenérky pobouřilo řadu lidí včetně šéfa Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha, s odpovědí přispěchala i další svěřenkyně Aljona Kostorná. Té se též nelíbilo dlouhodobé zacházení Tutberidzeové, v nejbližší době se tak připojí do týmu pod vedením Jeleny Bujanovové.