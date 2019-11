„Poprvé jsme před začátkem sezony přibrali. Jsme silnější a rychlejší. Při posledním vážením jsme byli půl kilo pod limitem. Dřív jsme byli papíři, teď jsou z nás spíš hovada,“ směje se pilot Dvořák.

Nárůst hmotnosti kvartetu nečinil problémy. „Přibrat je docela jednoduché. Váhu jsem si nehlídal, ale teď ji budu muset trochu sledovat,“ říká Suchý.

S novými noži

Váhový limit i s bobem je 630 kilogramů. Každý z čtveřice urostlých chlapáků má zhruba metrák. Dřív museli bob dovažovat, což nebylo úplně výhodné.

„Vozili jsme desetikilové závaží, což však není úplně ideální. Teď máme kila ve svalech a roztlačujeme lehký bob. Měli bychom být na startu rychlejší,“ libuje si Dvořák.

Sezonu Češi odstartují za deset dní při Světovém poháru v Lake Placid, kde by jim měla pomoci jedna novinka. „Máme nové nože do dvojky i čtyřky,“ chlubí se Nosek.

Poměřovat se budou i na šampionátech. Evropský je rozdělený dvojboby pojednou v lotyšské Siguldě a čtyřboby v německém Winterbergu. „Čtyřky se do Siguldy nevejdou,“ vysvětluje Šindelář. Mistrovství světa se pak uskuteční v Altenbergu. „Je to kousek od Teplic a blízko pro naše fanoušky,“ zve příznivce Suchý.

Pozvání do Číny

Mluvit o ambicích je vždycky ošidné. „Máme na to, abychom jezdili v desítce. V evropské konkurenci do šestého místa, ve světové do osmého,“ odhaduje Dvořák.

I když v Česku není dráha, bobový sport se v posledních letech dostává do většího povědomí. „Když jsem před lety začínal, klouzali jsme se v evropských pohárech někde kolem pětadvacátého místa,“ vypráví Šindelář.

Ke změně došlo před olympiádou v Pchjongčchangu, když se bobistů ujalo Centrum sportu ministerstva vnitra.

A rozmachu si všímají i ve světě. Příkladem je to, že Češi jsou v trojici posádek, která je pozvaná na homologaci olympijské dráhy v Pekingu.