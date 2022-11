Třicetiletá lyžařka s česko-slovenskými kořeny měla v prvním kole horní části trati problémy. Po chybě málem vypadla z trati, ale udržela nervy na uzdě a vrátila se do ideální stopy. Výsledkem bylo osmnácté místo.

„Ta velmi velká chyba mě stála asi šest desetin. I když jsem pak ztrátu stahovala, tak jsem tam nechala strašně moc času,“ uvedla Dubovská na webu czech-ski.com. „Na druhou stranu jsem měla štěstí, že jsem tu chybu vůbec nějak vykorigovala,“ vrátila se rodačka ze Třince ke kritickému okamžiku.

Dubovská začala sezonu 13. místem v Levi. Je na čem pracovat, řekla slalomářka

Odpoledne pak Dubovská zajela slalom bez výraznějších chyb a osmnáctou pozici si také díky několika výpadkům svých kolegyň na sjezdovce udržela. Spokojeností však rozhodně nezářila.

V New Yorku přespí u tety

„Z druhého kola jsem trochu smutná. Myslím, že mám na víc. Ale každý bod se počítá. Mladé holky jezdí opravdu rychle, což umím i já. Když spojím všechno dohromady a celý slalom se mi podaří zajet bez chyb, tak by z toho také mohl být nějaký pěkný výsledek,“ přemítala Dubovská, která je v průběžném pořadí točivé disciplíny s 33 body čtrnáctá.

Lyžaře trápí nedostatek sněhu. V Levi jsme na start jezdili autem, říká Dubovská

„Teď si trošku oddychneme a hurá na další závody,“ pokračovala. Další zastávkou světového poháru bude už příští víkend slalom v americkém Killingtonu. „V pondělí letíme do New Yorku, kde přespíme u tety. Následně budeme pokračovat do dějiště závodu, kde bychom měli absolvovat nějaké dva tři dny předzávodní tréninky, abychom si zvykly na americký sníh,“ dodala.