Sedmnáctá žena hodnocení disciplíny z minulého ročníku potvrdila, že se jí v Levi daří. Před třemi lety v Laponsku poprvé pronikla do první desítky a loni tam vybojovala životní šesté místo.

Dubovská skvěle zvládla úvodní rovinatou část tratě. Na prudkém svahu si jízdu pohlídala a po prvním kole byla na děleném třináctém místě. „Na první závod sezony jsem se moc těšila. Podmínky v Levi jsou opravdu skvělé. Trať je v takovém stavu, že je jedno, jestli jedete s jedničkou nebo třicítkou,“ říkala rodačka ze Třince v nahrávce pro média.

Třetí dojela Vlhová

Ve druhém kole navázala na své úvodní vystoupení a třináctou příčku udržela. „Myslím, že mi úvodní pasáž v obou kolech sedla, ale vím, že mám trošku rezervy ve strmé části a nájezdu na rovinu. To musím vylepšit. Podíváme se na video a nějak to zanalyzujeme, aby to zítra bylo lepší,“ vykládala Dubovská.

„Jsem velmi ráda, že mi hned první závod vyšel na umístění v top 15. Určitě mě to utvrdilo i v tom, že nový materiál i nový servisman fungují a všechno je na dobré cestě,“ usmívala se třicetiletá lyžařka.

Shiffrinová si připsala celkově 75. vítězství ve SP. O 16 desetin za ní skončila druhá Švédka Anna Swenn Larssonová, třetí místo brala Slovenka Petra Vlhová. V neděli se v Levi jede druhý slalom.