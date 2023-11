Po tradičním říjnovém „předkrmu“ v Söldenu, kde se kvůli nepřízni počasí dostalo jen na ženy, se světový pohár v alpských disciplínách nyní rozjíždí v obou kategoriích. Z Čechů bude ve hře při sjezdech na nové trati v Zermattu na švýcarsko-italském pomezí Jan Zabystřan. Ve finském Levi se na start slalomů při letošní premiéře v elitním seriálu představí Martina Dubovská, kterou tam doplní Adriana Jelínková.

Martina Dubovská se těší, že ji spolupráce s Livio Magonim přinese zlepšení | Foto: David Kostelka

„Určitě se na start sezony těším. Trénuju na trati přes tři týdny. Bylo to intenzivní a rozhodnutí přijet sem dřív, bylo dobré,“ pochválila česká slalomová jednička v nahrávce pro média záměr nového italského kouče Livia Magoniho. „Natrénovali jsme všechno, co jsme chtěli. Uvidí se, jestli mi to pomůže k pěknému výsledku.“

O konkrétním očekávání se však žena, která předloni v Laponsku vybojovala životní šesté místo, zdráhá mluvit. „Asi raději nemám žádné. Když nějaké mám, tak je to spíš horší. Budu ráda, když se při závodech všechno sejde a každý den předvedu dvě rychlé jízdy. Levi je můj nejoblíbenější kopec, chci si závod v perfektní atmosféře užít,“ říkala jednatřicetiletá závodnice, která loni ve SP slalomářek skončila patnáctá.

Zabystřan bere sjezd jako trénink

Dva starty čekají o víkendu i Jana Zabystřana. „Máme se na co těšit. Trať se mi líbí. Je rychlá, skáče se daleko, ale sjezd beru jako trénink. Mojí hlavní disciplínou je superobří slalom, a ten je na programu až prvního prosince v Beaver Creeku. Samozřejmě i tady se pokusím o nejlepší výsledek a dám do toho všechno,“ vzkázal.

Start sezony patřil Gutové-Behramiové, Shiffrinová zaostala. Jelínková bez bodů

Největší česká hvězda Ester Ledecká vstoupí do SP o týden později, kdy jsou na programu ženské sjezdy v už zmíněném Zermattu. „Pojede se tam poprvé, novinka to bude pro všechny. Je to zajímavý sjezd, já jsem ho jela jednou na tréninku před třemi roky,“ sdělila k nové trati olympijská vítězka, která však loni kvůli dvakrát operované klíční kosti vůbec nezávodila.

Zdravotní problémy jsou však po vydařené letní přípravě pryč a Ledecká chce objet všechny díly SP v rychlostních disciplínách. „Ráda bych útočila na co nejlepší umístění v celkovém hodnocení,“ zmínila.