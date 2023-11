Sezona bez velkého vrcholu a s novým trenérem. V tomto duchu se bude odehrávat nadcházející období Martiny Dubovské. Česká slalomová jednička se začala připravovat pod dohledem italského kouče Livia Magoniho.

Martina Dubovská se těší, že ji spolupráce s Livio Magonim přinese zlepšení | Foto: David Kostelka

Ten se v minulosti staral o Slovenku Petru Vlhovou, Slovinku Tinu Mazeovou nebo Rakušanku Katharinu Liensbergerovou. „Jsem ráda, že mám takového trenéra. Uvidíme, až se budou blížit závody. Makáme, děláme maximum, abych byla lepší,“ začala své vyprávění členka světové slalomové špičky.

Italský kouč se své svěřenkyni snaží zvedat sebevědomí. „Chválí mě a motivuje. Líbí se mi, jaký má přístup. Může mi dodat větší sebedůvěru. Pod palcem měl i letní přípravu. Byla tvrdá,“ říkala závodnice, která loni ve SP slalomářek skončila patnáctá.

Spolupráci s Magonim domluvil otec

„Jsem o moc šťastnější než minulý rok. S bývalým trenérem jsme si úplně nesedli. Teď si na každém výjezdu říkám: wow, to je super. Livio organizuje devadesát procent věcí. To jsem dřív dělala já, jsem z něj příjemně překvapená.,“ pochvalovala si.

Zároveň přiznala, že ze změny měla určité obavy. „Probrala jsem to s blízkým okolím a shodli jsme se, že to byla nejlepší varianta. Stojím si za tím a věřím, že v zimě všem ukážeme, že to byla dobrá volba. Doufám, že se mnou bude šťastný a bude se nám dařit,“ konstatovala.

Dohromady je dal její otec. „Sešli jsme se u nás v Liptovském Mikuláši, řekla jsem, jaké mám cíle a čeho bych chtěla dosáhnout. To ho přesvědčilo. Jsem moc ráda, že jsme se domluvili. Nebyla to samozřejmost,“ poznamenala jednatřicetiletá slalomářka, pro níž bylo v uplynulém ročníku SP maximem sedmé místo v březnovém finále seriálu v Soldeu.

Trenér chce mít informace úplně o všem

„Jeho styl je trénovat, trénovat a trénovat… On opravdu maká. Když přijde s kopce, kontroluje videa, lyže, o všem chce mít informace. Řeší opravdu všechno a zatím jsme neměli problém. Jeho jméno je v lyžařském světě pojem,“ usmála se.

Je přísný, ale když ho něco naštve, tak prý nezvyšuje hlas, ale spíš nemluví. „Zatím na mě působí tak, že se mi ve všech směrech snaží pomoci,“ pokyvovala hlavou Dubovská, která kvůli v létě nedostatku sněhu trénovala na třech kempech v hale v Litvě.

„Osobně halu moc nemusím, ale odtrénujeme tam to, co je potřeba. Nehrozí rozmary počasí, sjezdovka je ve výborném stavu. Trénink tam dává smysl. Ovšem není to tak záživné jako na svahu,“ přiznala.

Důležité bude dobře začít

To že v sezoně není šampionát ani olympiáda, bere spíš jako výhodu. „Pro mě bude důležitý každý závod, abych se zlepšila a posunula. Pro mě budou takovým menším vrcholem lednové závody Jasné. Bydlím dvacet minut od kopce, často tam trénujeme, takže to pro mě bude highlight sezony,“ vykládala lyžařka s česko-slovenskými kořeny.

„Už se těším na ostrý start v Levi. Je to můj nejoblíbenější kopec. Do závodů je ale ještě daleko,“ zmínila. Do finského střediska už odcestovala, protože se tam dá na slalomy, které se pojedou 11. a 12. listopadu, kvalitně trénovat. „Chci být stoprocentně připravená. Cílem je umisťovat se v top 10 a důležité bude dobře začít.“

S dlouhým pobytem ve Finsku mají své zkušenosti běžci na lyžích. Nepříjemné jsou krátké dny, což má vliv na psychiku. „Stmívá se tam hodně brzo a řešit to budeme větším volnem. Možná zajedeme někam jinam, abych se trochu srovnala a rozbil se stereotyp. Beru s sebou i běžky, budu si číst a dívat na filmy. Jinak to při náročné přípravě nejde,“ prohlásila před odjezdem.

Týden před závody se ale tvář tmavovlásky rozzáří. „Přijede mě povzbudit otec a pár kamarádů, takže to bude příjemná změna,“ usmála se.