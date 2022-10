V minulosti se olympionička často vyjadřovala, že má omezený rozpočet a snad nejužší tým v celém kolotoči světového poháru. To už ale neplatí. Zatímco do minulé sezony působil slovenský kouč Andrej Prevuzňák i v roli servismana, v nadcházející sezoně se tyto funkce už nebudou kumulovat.

Na trenérskou výměnu měly vliv slabší výkony v závěru minulé sezony. Ale ve zlém se nerozešli. „Andrejovi jsem vděčná za to, co mě naučil. Zůstali jsme v kontaktu. Na nějaké závody se pojede podívat, ale už jen jako divák. Chce trénovat patnáctiletého syna,“ popsala Martina Dubovská konec tříleté spolupráce.

Nového trenéra zná odmalička

„Mám nového trenéra. Je jím Chorvat Mislav Samaržija, pro nějž se v týmu ujala přezdívka Smrky,“ smála se. „Polák Dominik Bialobrzycki se mi bude starat o lyže. U nich došlo také ke změně. Na místo značky Völkl budu stejně jako další čeští reprezentanti závodit na lyžích firmy Kästle,“ představila rodačka z Třince nejvýraznější novinky, mezi něž patří i přítomnost dvou fyzioterapeutek, které se budou na závodech střídat.

„Všechny změny není snadné pojmout, i když trenéra znám odmalička. Ve svém oboru patří ke špičce. Dřív dělal servismana pro Ivicu Kosteliče. Některé věci teď provádím jinak, ale zvykám si. Na každém kempu se to zlepšuje, ale to, co fungovalo, se snažím neměnit. Techniku už úplně nepředělám,“ hlásila třicetiletá slalomářka.

Závodnice z Liptovského Mikuláše si pochvaluje, že novou členkou jejího týmu bude i bývalá slovenská hvězda zasněžených tratí Veronika Velez-Zuzulová, slalomářka, která ve SP stála třicetkrát na pódiu. „Jsem šťastná, že budu mít nablízku někoho, s kým se znám. Komunikovaly jsme spolu už dřív,“ vyprávěla.

„Veroniku jsem poznala asi ve svých osmi letech. Vím, že mi chce pomoct a jsem jí za to vděčná. Má spoustu zkušeností. Oceňuji na ní, že je rozhodná a že mi dokáže dodat sebevědomí. Řekla mi konkrétně, že potřebuju zrychlit starty. Mám z ní respekt,“ zmínila držitelka 13. místa ze ZOH v Pekingu.

Bude se moct soustředit jen závody

Těší se na konec ledna, kdy se ve Špindlerově Mlýně uskuteční světový pohár ve slalomu. „Pamatuju se, že tam byla před čtyřmi roky úžasná atmosféra. Ráda bych se tam ukázala. Fanoušci mě poženou kupředu, očekávání budou vysoká, ale nechci na sebe vytvářet tlak,“ poznamenala závodnice, jejímž nejlepším loňským výsledkem bylo šesté místo v Levi, v konečném pořadí slalomu byla sedmnáctá.

Martina Dubovská vnímá všechny změny jako důležitý krok v kariéře mezi slalomovými brankami. „Musela jsem trochu vystoupit ze své komfortní zóny. Uvidí se, jak to dopadne v zimě, ale věřím, že jdu ve všech oblastech správným směrem. Ubude mi starostí, budu se moct soustředit jen závody. Cílem je samozřejmě dostat se co nejvýš,“ dodala.