Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu, Dubovská se ve druhém kole zlepšila

Uplynuly bezmála čtyři roky a slalomový závod se do Svatého Petra vrátil. V úžasné kulise se tentokrát mezi nejlepší třicítku probojovala pouze Dubovská, ve druhém kole pak publikum potěšila vylepšením své pozice z osmadvacáté na jednadvacátou.

Martina Dubovská na tratiZdroj: Michal FantaMartino, jak jste vnímala rozdíl svého výkonu v prvním a druhém kole?

Druhou jízdu jsem jela o hodně lépe než to první, ono ani nebylo na co čekat, musela jsem zrychlit. Ale pořád si myslím, že mám na čem pracovat. Těší mě však, že tady máme tak ohromnou diváckou podporu a udělám všechno pro to, aby to ve druhý závodní den bylo ještě lepší.

Nejprve postup do druhého kola, v něm zlepšení o sedm pozic. Nebylo by špatné tu v pomyslné pyramidě pokračovat, že?

Jsem určitě pro (usmívá se). Pokud by to takhle podle vašeho scénáře vypadalo, určitě bych se nezlobila. Uvidíme ale v neděli, bude to zase úplně nový závod.

Tradiční otázka, co říkáte na trať tady ve Špindlerově Mlýně?

Perfektní. To, co tu pořadatelé dokázali s tratí, jak ji dokázali připravit, to je opravdu skvělé. Je ve výborném stavu.

V prvním kole jste šla na trať jako šestnáctá v pořadí, ve druhé jako třetí. Měnila se nějak kvalita tratě?

Vůbec. A o to větší pochvala patří těm, co ji vytvářeli. Trať je v tak dobrém stavu, že se postupně vůbec nerozbíjí, jak to někdy bývá. Tady je stále stejná ať už jdete do závodu jako první nebo klidně poslední v pořadí.

Fantastická kulisa při závodech Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.Zdroj: Michal Fanta

Ze startu je krásně vidět do cíle a na zaplněné tribuny. Jak závodnice cítí tu podporu?

Ta kulisa je samozřejmě slyšet už před vyjetím na trať. Všechny si to užíváme a já jsem ráda, že si to s námi užívají také fanoušci. Všem bych chtěl poděkovat za to, že nejen přišli, ale ještě vytvářejí takovou skvělou atmosféru.

V prvním kole jste se startovaly hned čtyři naše reprezentantky. Málem s vámi postoupila i Adriana Jelínková.

Máte pravdu, její jízdu jsem dole sledovala a nechybělo mnoho. Je škoda, že se jí postoupit nepodařilo, ale nikde není psáno, že se to nepovede zítra. Jak už jsem říkala, čeká nás nový závod a v něm to Adrianě může vyjít.

Závod SP v sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:33,85 (48,19+45,66), 2. Dürrová (Něm.) -0,60 (48,48+45,97), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,31 (49,32+45,84), 4. Vlhová (SR) -1,56 (48,65+46,76), 5. Moltzanová (USA) -1,89 (50,03+45,71), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,94 (49,83+45,96), …21. Dubovská -3,16 (50,84+46,17), 33. Jelínková (50,97), Capová a Gašparíková (všechny ČR) nedokončily 1. kolo.



Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 11 závodů): 1. Shiffrinová 705, 2. Holdenerová 530, 3. Vlhová 510, 4. Swennová-Larssonová 360, 5. Dürrová 335, 6. Aronssonová-Elfmanová (Švéd.) 224, …17. Dubovská 104.



Průběžné pořadí SP (po 27 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1617, 2. Vlhová 946, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) 906, 4. Brignoneová (It.) 688, 5. Mowinckelová (Nor.) 675, 6. Holdenerová 647, …52. Dubovská 104.