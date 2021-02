"V takových podmínkách není možné odstartovat," zaznělo během přímého přenosu od funkcionářů.

A opravdu - nepomohlo ani zamýšlené zkrácení tratě. Startovní brána by se kvůli špatné viditelnosti musela posunout mnohem níže, jenže to už by pak dávno nebyl superobří slalom. A tak nervózní pohledy vystřídalo zklamání.

Paradox? Organizátoři teď určitě litují toho, že se závod neodjel dopoledne, jak bylo původně v plánu. Kolem 10. a 11. hodiny totiž panovaly v Itálii takřka ideální podmínky a sjezdovka byla připravena.

"Špatně to načasovali. Kvůli televizím," pustil se do pořadatelů Matteo Baldissarutti, jejich krajan a jeden z trenérů slovenské hvězdy Petry Vlhové. Její manažer a bratr Boris Vlha zmínil, že nejhorší byl začátek, zhruba šest bran se prý nedalo bezpečně projet.

Druhý den bez závodů. MS v Cortině d'Ampezzo trápí počasíZdroj: ČTK

Mezinárodní lyžařská federace už spolu s pořadateli rozhodla, že druhý pokus odjet super-G žen nastane ve čtvrtek (dopoledne).

Ve středu se v Cortině měla uskutečnit již jednou odložená superkombinace mužů, ale kvůli předpovědi počasí se rovnou rozhodlo, že lyžaři zůstanou na pokojích (v posilovnách). Dolomity se totiž připravují na další vánici.