Kopec, který šíleně bolí. Razýmová bojovala na sjezdovce Alpe Cermis o desítku

„Naprostá spokojenost. Už dlouho jsme nebyli osmí ve svěťáku, takže docela překvápko,“ prohlásil v nahrávce pro média třicetiletý pilot, který v ledovém korytu nastoupil s Jáchymem Procházkou.

V Německu jel i Dobeš se Záleským

„Přiznám, že jsem v duchu myslel na desáté, dvanácté místo. To by bylo docela dobré, ale v osmičku jsem ani nedoufal,“ říkal spokojeně. „Možná mohly být maličko lepší starty, ale to odpovídá tomu, že v přípravě to bylo se zaučením nových kluků docela hektické.“

V Německu byla na startu i druhá česká dvojka. Adam Dobeš a Dominik Záleský obsadili šestnácté místo. Dvořákova pohoda se promítla i do čtyřbobů. V posádce figuroval vedle Procházky a Záleského ještě David Bureš a jejich jízda skončila znovu osmým místem.

První ostrá zkouška. Jsem jako táta, říká pilot Dvořák o nové posádce čtyřbobu

„Za mě to je naprosto skvělé. Co se týká startů, tak se všechno odvíjí od toho, že v tomto složení to bylo naše třetí a čtvrté vystoupení. Takže než si to sedne, bude to chvilku trvat,“ sdělil k závodu ve čtyřbobu.

S elitou se znovu poměřil i Adam Dobeš. Spolu s bratrem Michalem, Ondřejem Hrazdilem a Antonínem Wijasem obsadil poslední šestnáctou pozici.