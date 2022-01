„Bylo to takové mírně stresující, jestli člověk vůbec bude moct odletět zvlášť, když se to teď v Česku tak rozjelo. Ani to moc ovlivnit nemůže,“ říká pro Deník Rovnost Březinová.

Snažila jste se nějak minimalizovat riziko nákazy?

Posledních čtrnáct dní po příletu z mistrovství Evropy jme se snažili s Michalem vyhýbat veškerému kontaktu. Nechodila jsem třeba nakupovat a nechala si jídlo posílat.

Hodně se diskutuje o aplikaci MY2022, která má sloužit k monitorování bezinfekčnosti olympioniků, ale panují obavy ze zneužití údajů čínskými úřady. Jakou s ní máte zkušenost vy?

Používáme ji a řešili jsme to dost, protože jsme museli už čtrnáct dní před odletem vypisovat pravidelně naši teplotu, jestli máme příznaky a vkládat různé formuláře. Dostali jsme pak QR kód k odbavení do letadla. Všichni jsme s tím bojovali a bude to tak fungovat i celou olympiádu.

V Pekingu budete přes tři týdny až do konce olympiády. Jste ráda, že letíte na tak dlouhou dobu?

Už na začátku olympiády máme týmovou soutěž, individuální závod zase na konci, tak to tak vyšlo. Ale i kdybych to neměla tak rozvržené, tak letíme už teď, protože to byl jediný charterový let. Aspoň nasaju atmosféru.

Překvapivý tah Komety? Čiliak je pořád v nejlepším věku, míní expert

Letěla jste s bratrem Michalem žijícím v Kalifornii, s kterým teď můžete být po dlouhé době pořádně spolu. Jaké to je?

Je fajn mít zase vedle sebe někoho, kdo se mnou absolvuje velké závody, hlavně je to brácha. Trénovali jsme spolu už v Kuřimi po mistrovství Evropy. Byl to pro mě takový náboj být zase pořádně s ním. Na pokoji v Pekingu ale spolu nebudeme, každý sportovec má mít vlastní apartmá.

Je výhoda v tom, že vám předá nějaké zkušenosti? Vždyť ho čeká už čtvrtá olympiáda.

Snad ještě předá (smích). Nicméně jedu sice poprvé, ale tím, že už jsem byla na dvou univerziádách, dokážu si představit, jak to všechno kolem bude fungovat. I když olympiáda je větší akce.

Na mistrovství Evropy vám náramně vyšel krátký program, ale ve volném jste klesla z 13. na konečnou 21. pozici. Analyzovala jste, jak se vyhnout v Pekingu takovému propadu?

Bavili jsme se o tom s mým druhým trenérem Josefem Sabovčíkem a mentálním koučem. Naplánovali jsme, jak mám reagovat, kdyby se zas něco nepovedlo a jak jet potom v tom programu dál. Máme to nachystané a je dobře, že se mi ten výpadek stal na Evropě a ne na olympiádě.

Jaké máte ambice v individuálním závodě?

Zajet, co nejlíp to půjde. Záleží ale taky na rozhodčích, jakým způsobem budou posuzovat a jaké známky udělí.

Co očekáváte od týmové soutěže?

Těším se. Můžu si vše před individuálním závodem otestovat. Tím, že je to moje první olympiáda, tak po tom díky tomu, nebudu tak nervózní. Je to pro nás novinka. Jako Česko pojedeme týmovou soutěž na olympiádě poprvé.

Na co se nejvíc těšíte?

Že se půjdu podívat na jiné sporty, chci vidět všechny, které se konají v Pekingu.