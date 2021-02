Co se týká olympijského vrcholu, je sedmnáctiletá boulařka z Liberce opatrná. „Abych se do Pekingu mohla kvalifikovat, chtělo by to nasbírat co nejvíc startů ve světovém poháru. Ráda bych se do Pekingu dostala, protože kdoví co bude za pět let, až se bude konat další olympiáda,“ říkala studentka Podještědského gymnázia.

„Udělám pro to maximum, je to velká motivace, ale popravdě zatím nejezdím na takové úrovni. V další fázi sezony budu startovat na juniorském mistrovství světa a chtěla bych se probojovat i na seniorský šampionát. To by mi mohlo cestu do Pekingu usnadnit, ono ale dneska není nic jisté. Důležité bude, co nám dovolí covid,“ krčila rameny.

S akrobatickým lyžováním začala v Ještědu Liberec po vzoru staršího bratra. „Táta řekl, že bych to mohla taky zkusit. Bylo mi asi sedm nebo osm let, když jsem začala trénovat. Základy jsem už měla. Odmalička jsme lyžovali na Ještědu, stačilo sednout na tramvaj a byli jsme na lyžích,“ culila se lyžařská akrobatka.

Není žádný sjezdovkový lyžař

Ve čtrnácti se poprvé objevila na evropském poháru. „Vyzkoušela jsem si, jak to chodí na větších závodech, a hned jsem věděla, že musím hodně zabrat. Byl to obrovský rozdíl proti tomu, co jsem do té doby poznala.“

Dařilo se jí a minulou sezonu vyskočila na stupně vítězů. V Tignes skončila druhá v jízdě ve dvojici a podařilo se jí vyjet dobré body, které jí dovolily nakouknout do světového poháru. „Zase jsem se chtěla hlavně rozkoukat a získat nějaké zkušenosti, protože špička je o kus dál. Holky předvádějí těžší skoky a jezdí rychleji.“

Nicméně při závodě ve Finsku v singlu byla třicátá, a to znamenalo první bod v elitním seriálu. V dalším vystoupení v dualu vypadla s Japonkou, která skončila druhá. „Jízda se mi ale povedla, byla jsem spokojená,“ hlásila naděje.

Závody a trénink specifického stylu jízdy v boulích, zabírají Elišce Coufalové spoustu času. K tomu, aby si jen tak zalyžovala, se prý skoro nedostane. „Sem tam se to povede, ale nejsem žádný sjezdovkový lyžař. Spíš jezdím volným terénem na freeride lyžích. Když to jde, jedu raději vedle sjezdovky,“ dodává mladičká akrobatka.

Nikola Sudová: Olympiáda by byla pro Elišku plus

Není povolanější osoba, která by mohla mluvit o Elišce Coufalové, než čtyřnásobná olympionička Nikola Matějcová, známá pod dívčím jménem Sudová. „Elišku sleduji, vím, na jakých závodech se objevuje a jak si vede. Mimo jiné jsem v prosinci v televizi komentovala její první závod světového poháru. Je hodně mladá a má šanci se prosadit. Kdo nejezdí světový pohár do dvaceti let, už se později těžko prosadí. Jde o získání zkušeností, a pak jsme sport, který bodují rozhodčí, a tak je důležité být vidět. To hraje velkou roli. Já jsem závodila na olympiádě v osmnácti, takže pokud se dostane do Pekingu, bude na tom stejně jako já. Nikdo od ní nebude očekávat žádný výsledek, bude to pro ni velké plus,“ tvrdí medailistka z mistrovství světa.