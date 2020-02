Rychlost ano. A co bezpečnost? Už ani v alpském lyžování není novinkou bezpečnostní airbag. Řada sjezdařů si jej obléká pod kombinézu. Nejlepší česká lyžařka Ester Ledecká mezi ně však nepatří. Zatím ho odmítá.

Ester Ledecká | Foto: ČTK

Často přitom slýchá, že by airbag měla zkusit. Hlavně od své maminky Zuzany, která má vždy největší radost, když dcera dojede do cíle v pořádku. „Trošku mě do toho airbagu tlačí,“ říká Ledecká. „Někde jsem ale slyšela, že to někomu zlomilo při pádu obratel,“ argumentuje.