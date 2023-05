Ledecká podepsala reprezentační smlouvu. Přiznala nabídky od jiných států

ČTK

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká podepsala reprezentační smlouvu i se svazovým úsekem alpského lyžování. Řekla to deníkům Právo a Sport. Skončilo tak téměř roční vyjednávání, které se táhlo od loňského června. Snowboardingovou reprezentační smlouvu na následující olympijský cyklus, tedy do konce sezony 2025/26, obě strany uzavřely začátkem března. To bylo těsně před jejím návratem do Světového poháru ve snowboardingu, ve kterém absolvovala poslední dva závody.

Ester Ledecká. | Foto: ČTK/AP/Giovanni Maria Pizzato