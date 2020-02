Jenže… K tomu oblouku dospěla tak trochu náhodou. „Do zatáčky se dostala pozdě, a pak už to pro ni bylo hodně těžké, protože ji to tam trochu vyneslo. Ale ten následný oblouk doprava na levé noze byl fantastický. Tím si zachránila celý závod,“ oddechl si kouč.

V té době jela Ledecká na úrovni nejlepších soupeřek. „Málem mi v ten moment vyskočilo srdce. Podle mezičasů jsem viděl, že je druhá,“ přiznal Bank. Mírné zdržení stálo českou závodnici jedno místo. Do cíle dojela třetí, a už to tak zůstalo.

Překvapení? Ale kdepak. „Dlouho už vím, že Ester má na to, aby pravidelně dojížděla v desítce. Ale samozřejmě stát na bedně, to je vždycky speciální věc,“ uznale pokyvoval hlavou starší ze sourozeneckého dua trenérů, kteří připravují nejlepší alpskou lyžařku v Česku.

Během víkendu v Ga-Pa bylo patrné, že si Ledecká výkony opět získala respekt svých soupeřek. „Všechny mi přijdou sympatické, gratulovaly mi a přejí mi to,“ prozradila po sobotním sjezdu Ledecká. „Anebo jsou to dobré herečky,“ dodala vzápětí se smíchem.

Zákulisní peripetie

Poněkud jiná situace je u funkcionářů. „Už cítíme, že silné týmy nás berou jako velké soupeře, spolupráce není tak samozřejmá, jako byla dřív,“ zmiňuje Bank. „Některé věci proti nám nás nijak neovlivní, spíše se tomu zasmějeme. Třeba konkrétně Němci ale už udělali pár věcí, které nebyly fér.“

STR tým tak momentálně jezdí především s Francouzi, a také s Rakušany. „Ti mají Ester dobře zanalyzovanou, ale nevím, k čemu jim to je. V poslední době se jim tolik nedaří. Navíc také dostali zákaz s námi pracovat. Ale mají nás rádi, takže nám to řekli, a jsou s námi dál. I když jim to šéfové normálně zatrhli. Mám však trochu strach, že po sezoně tam už nebudou,“ krčí rameny český trenér roku 2018.

Přes podobné zákulisní peripetie může Ledecká i díky sobotnímu třetímu místu reálně bojovat o malý glóbus za sjezd. „Je ve hře o bednu. Ale vyhrát ho, to bude těžké. V Crans Montaně byla jen jednou a moc se jí to tam nepovedlo. Nebude mít moc šancí si ten kopec vyzkoušet, tak uvidíme, jak se tam ráno vzbudí a jak jí to tam sedne,“ zapřemýšlel Tomáš Bank nad nadcházející sjezdařskou zastávkou sezony a ambicemi Ledecké na další životní úspěch.

Mimochodem zajímavost na závěr: Ledecké teď patří jedenácté místo ve finančním žebříčku.